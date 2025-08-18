4 млрд рублей вложат в модернизацию завода минеральной изоляции в Подмосковье

В подмосковном Серпухове на «Заводе ТЕХНО», входящем в корпорацию «ТЕХНОНИКОЛЬ», заменят 70% производственного оборудования до июля 2026 года. Работы проходят в рамках масштабной модернизации, стартовавшей на предприятии в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Проект модернизации рассчитан до июля 2026 года. Общие инвестиции в проект оцениваются в 4 млрд рублей. Когда все работы будут завершены, на предприятии планируются экскурсии для жителей города», — сообщили в ведомстве.

На данный момент уже проведен капитальный ремонт камеры полимеризации, выполнена модернизация системы газоотведения от второй технологической линии. Налажен замкнутый цикл потребления технической воды для очистки отходящих газов и приготовления связующего вещества, что позволило сократить заборы с городских объектов водоснабжения почти в два раза.

«ТЕХНОНИКОЛЬ» запустила масштабную реконструкцию нашего предприятия после того, как приобрела его у компании «УРСА». Обновление предусматривает замену порядка 70% основного оборудования на современное от отечественных производителей и внедрение наилучших технических решений. Это позволит не только повысить эффективность производства, но и снизить воздействие на окружающую среду», — сказал директор «Завода ТЕХНО» в Серпухове Алексей Артамонов.

В апреле 2026 года планируется остановка завода для проведения замены стекловаренной печи. Современная технология плавления с применением кислорода позволит повысить эффективность производства и сократить углеродный след.

Основное снижение воздействия на атмосферу будет достигнуто благодаря модернизации системы газоочистки. Она рассчитана на два этапа. В ходе первого, который уже завершен, удалось перенастроить технологический процесс и усилить контроль за производством. Это привело к сокращению числа сбоев в работе оборудования. Второй предусматривает замену фильтров очистки газов, газоходов, а также электрофильтра, который очищает отходящие от стекловаренной печи газы.

«Завод ТЕХНО» в Серпухове выпускает более 300 видов минеральной изоляции на основе стекловолокна для утепления различных конструкции в коттеджном и малоэтажном, а также промышленном и гражданском строительстве. Это плиты и рулоны, в том числе с покрытием из фольги и стеклохолста, для плоских и скатных кровель, фасадов, полов и перекрытий. Продукция поставляется в Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.