3,6% россиян вступили в программу долгосрочных сбережений

В России продолжает работу программа долгосрочных сбережений: за 1,5 года к ней присоединились 5,2 миллиона человек, то есть 3,6% населения страны, многие уже начали получать первые выплаты, сообщает Газета.ru .

При этом в отдельных регионах популярность программы близка к нулевой. В первую очередь это Кавказ: Чечня, Дагестан и Ингушетия. Мало участников в Крыму и Севастополе. Из 190 млрд рублей, которые россияне вложили в ПДС за полтора года, 56 млрд приходится на Москву, Мособласть и Санкт-Петербург.

В Москве участники вносят в среднем по 102 тысячи рублей, в других регионах эта сумма меньше втрое. Однако взносы не всегда коррелируют с доходами: например, жители Калининградской и Томской областей инвестируют в программу долгосрочных сбережений (ПДС) сопоставимо с москвичами — примерно 3,5% от их заработной платы. При этом вклад жителей Чукотского автономного округа значительно ниже и составляет около 1%.

В отчете также отмечается, что первые участники ПДС уже начали получать выплаты из негосударственных пенсионных фондов. К середине 2025 года общая сумма выплат вкладчикам достигла 8,7 миллиарда рублей, что эквивалентно 4,6% от общей суммы внесенных взносов.

Удивительно, но в Чеченской Республике, где ПДС не пользуется большой популярностью, размер выплат оказался наиболее высоким в стране, превышая четверть от общей суммы взносов, как отмечается в исследовании.

