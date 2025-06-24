350 млн рублей выдал подмосковный Фонд развития промышленности для погашения инвесткредитов

Подмосковные производители получили финансовую поддержку от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) в размере 350 млн рублей. Гранты были распределены в рамках конкурсного отбора, который ФРП МО провел в июне этого года. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Средства были выделены в рамках программы субсидирования части процентных ставок по кредитам, направленным на приобретение и создание основных производственных средств.

«Финансовая поддержка была оказана предприятиям, которые работают в сфере импортозамещения. В общей сложности ФРП МО рассмотрел 37 заявок. В результате было одобрено выделение 31 гранта для 28 юридических лиц на общую сумму 350 млн рублей. Субсидирование процентных ставок коснулось кредитного портфеля объемом более 24,2 млрд рублей. Благодаря поддержке ФРП МО предприятия продолжают эффективно развивать свои производственные мощности и укреплять позиции на рынке», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По условиям грантовой программы ФРП МО, подмосковные производители могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на развитие импортозамещающего производства. Минимальная сумма кредита для участия в программе – 30 млн рублей. Максимальный размер гранта — 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 30 млн рублей для одного предприятия.

Напомним, подмосковные промышленники могут также получить займы в ФРП Московской области по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах можно на сайте: https://frpmo.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.