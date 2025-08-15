3,5 рубля за литр: в ДНР установили «социальную» цену на питьевую воду

Денис Пушилин: в ДНР ввели «социальную» цену на воду от местного производителя

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что в регионе установлена «социальная» цена на питьевую воду от местного производителя. Стоимость снижена с 4—6 рублей до 3,5 рубля за литр, сообщает RT .

По словам Пушилина, достигнутые соглашения с местным бизнесом позволили реализовать данную инициативу.

«У нас есть собственный производитель, который позволил снизить цену, сделать ее социальной. Уже в 131 магазине — и это количество увеличивается — присутствует вода из местной скважины. 5 литров по 49,9 рубля», — уточнил глава региона.

Пушилин подчеркнул, что дефицит воды в ДНР превысил 500 тысяч кубических метров в сутки. Ключевыми причинами являются водная блокада, организованная Украиной, и продолжительная засуха в регионе.