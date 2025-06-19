Фото - © Пресс-тур на электростанции ПАО «Мосэнерго», приуроченный к 130-летию Компании/Медиасток.рф

сегодня в 18:53

3,5 млрд руб вложат в строительство промнедвижимости для бизнеса в Подмосковье

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания «Совком Индастриал»подписали соглашение о строительстве объектов в формате «Лайт Индастриал» на ПМЭФ-2025. Со стороны региона соглашение подписано заместителем председателя правительства — министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой, со стороны компании — председателем правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрием Гусевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В рамках подписанного соглашения компания «Совком Индастриал» построит 43 тыс. кв. м недвижимости в формате «Лайт Индастриал» на территории государственных индустриальных парков «Титан» и «Ключ». Инвестиции оцениваются в 3,5 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать порядка 500 рабочих мест для жителей региона», — сообщила Екатерина Зиновьева.

По словам Дмитрия Гусева, запуск проекта, который будет реализован в Дмитровском и Ленинском городских округах, запланирован на 2027 год.

Для реализации проекта компании были предоставленыземельные участки в аренду площадью 100 тыс. кв. м.

Формат «Лайт индастриал» представляет собой промышленные боксы, оснащенные всей необходимой инфраструктурой, что позволяет сократить средний срок запуска нового производственного предприятия с 1,5–2 лет до 6 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.