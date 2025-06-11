3,4 тыс идей поступило по треку «Городская экономика» на форум «Сильные идеи»

Более 3,4 тыс. предложений поступило по треку «Городская экономика» Национальной социальной инициативы на форуме «Сильные идеи для нового времени». Прием заявок завершен, сообщает пресс-служба форума.

Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ.

Так, наиболее популярными направлениями стали «Возрождение сел и деревень» (1 131 идея), «Технологии создания городов будущего» (565 идей) и «Новые формы занятости и экономики в малых городах и сельской местности» (461 идея).

«Люди стремятся вернуться в села и малые города, создавая комфортную и современную среду. Цифровые технологии, сильные локальные сообщества и уважение к традициям становятся реальными инструментами для улучшения жизни на малой родине», — говорится в сообщении.

В общей сложности на сайт проекта поступило более 35 тыс. предложений о том, как и какие направления можно развить в РФ. В настоящее время идет этап оценки проектов с участием более 2,5 тыс. экспертов. Лучшие идеи будут представлены руководству страны на очной части форума в Москве в июле.