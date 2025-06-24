31 предприятие Сергиево-Посадского округа участвует в конкурсе на компенсацию затрат

Члены Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского округа проводят встречи на предприятиях, которые в 2025 году претендуют на получение компенсации затрат на оборудование. Подача заявок на конкурс на субсидию «Модернизация» началась с 20 июня

Только с консультацией ТПП документы подает 31 предприятие округа. Они претендуют на возврат средств в размере до 5 млн рублей, но не более 50% затрат.

Компания «Эффективные фильтрационные системы» производит оборудование для очистки промышленных сточных вод и обезвоживания осадка. В 2024 она уже получала субсидию в размере 880 тысяч рублей, а в этом году производство продолжает расширяться и вновь участвует в конкурсе.

Также второй раз заявку на конкурс подает компания «Ультрафиолетовые технологии», которая выпускает бактерицидные установки для обеззараживания воды и поставляет продукцию по всей России. В 2024 году предприятие не прошло по конкурсу, а в этом году вновь участвует и хочет возместить средства с покупки новых станков.

Впервые компенсировать свои затраты в размере 2 млн рублей с покупки оборудования планирует компания «Славянские мотивы», которая занимается разработкой, изготовлением и пошивом сценических и театральных костюмов. Их клиенты культурные учреждения и танцевальные коллективы по всей России.

Участие в конкурсном отборе процесс непростой, собрать все необходимые документы предпринимателям помогает Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.