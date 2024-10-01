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31 млн перепелиных яиц произвели в Московской области в 2024 году

С начала года в Подмосковье региональные предприятия произвели 31 млн перепелиных яиц, что на 4,7 млн штук больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объем производства увеличился на 17,8%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Общее поголовье перепелов в регионе составляет 313 тыс., из которых 237 тыс. маточное поголовье, что на 72 тыс. больше, по сравнению с годом ранее.

Крупнейшими предприятиями отрасли в Подмосковье являются ООО «Шепиловская птицефабрика» в Серпухове, которая является репродуктором первого порядка по породе японских перепелов, и ООО «Генофонд» — хозяйство по разведению перепелов эстонской, японской и радонежской пород в Сергиево-Посадском городском округе.

Перепелиные яйца содержат аминокислоты, витамины А, D и группы В, кальций, магний, фосфор, железо, калий, селен. Для поддержания здорового рациона рекомендуется соблюдать дневную норму употребления перепелиных яиц, в среднем допускается до 5-6 в день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.