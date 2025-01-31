30 молодых предпринимателей Подмосковья получат гранты по 1 млн рублей

Стартовала регистрация на федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай Наше». Это совместный проект агентства стратегических инициатив (АСИ), корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». К отбору приглашаются начинающие предприниматели от 14 до 28 лет. В этом году два направления: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 3-х лет», сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Каждому участнику предстоит пройти обучение по основам предпринимательской деятельности, а затем разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса.

По итогам конкурса эксперты определят 30 победителей, которые получат по 1 млн рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от корпорации МСП.

«Участие в конкурсе «Создай Наше» — это не просто шанс для молодых предпринимателей получить финансирование, но и уникальная возможность обрести знания, навыки и знакомства, необходимые для успешного ведения бизнеса. Агентство стремится поддержать инициативных молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны. Молодые предприниматели сегодня — это завтрашние лидеры, способные решать сложные задачи и двигать нашу экономику вперед», — отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

В течение месяца с 22 апреля эксперты будут оценивать работы участников и определять победителей. Их имена назовут 26 мая во время торжественной церемонии награждения. Лучшие молодые предприниматели получат гранты и приглашения на акселерационную программу Корпорации МСП.

«Проводя конкурс «Создай наше» впервые в прошлом году, мы увидели большой интерес к нему со стороны молодежи. Всего желание принять участие изъявили более 5 тыс. человек из 88 регионов страны, — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — И после завершения заявочной кампании к нам поступали обращения от тех, кто не успел зарегистрироваться, с вопросами о новом конкурсе. Видя его востребованность, было принято решение сделать второй сезон».

«Молодые предприниматели — это сила, которая создает будущее страны. Поддержка их инициатив и помощь в развитии новых проектов — одна из важнейших задач государства. Конкурс «Создай наше» помогает молодым людям преодолеть барьеры на пути в бизнес, поверить в свои идеи и почувствовать себя частью поколения новаторов. Итоги прошлого года показали значимость проекта: 30 предпринимателей смогли заявить о себе и доказать, что готовы менять мир уже сейчас. Это не просто обучение и наставничество — это реальный шанс для тех, кто готов взять на себя ответственность за завтрашний день», — отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик.

«Создай НАШЕ» — важный элемент системной работы АСИ по поддержке молодежного предпринимательства. В рамках этой инициативы мы также активно развиваем цифровую платформу «Конструкториум». Участие в конкурсе должно быть максимально доступным и открытым для всех желающих. Поэтому все этапы отбора проходят в онлайн, что дает молодым людям со всей страны уникальную возможность проявить себя и свои таланты», — подчеркнул директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

Регистрация на конкурс «Создай Наше» открыта до 15:00 по Москве 3 марта. Обучение начнется 11 марта и продлится три недели. За это время своим опытом с участниками поделятся эксперты профессиональных деловых объединений и успешные представители бизнеса.

Заявку можно подать на Цифровой платформе МСП.РФ. Первый конкурс «Создай Наше» прошел в апреле 2024 году. 30 победителей (из 20 регионов) получили грант на развитие своего бизнеса в размере 1 млн рублей, а также приглашение на программу «МСП: Акселератор молодежных проектов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.