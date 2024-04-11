30 компаний Подмосковья вступили в нацпроект «Производительность труда» в 2024 г

В первом квартале текущего года участниками национального проекта «Производительность труда» стали порядка 30 компаний Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В этом году к участию в национальном проекте «Производительность труда» привлечено уже 27 компаний. Таким образом, на данный момент число предприятий-участников превысило 260. Поддержку в реализации нацпроекта им оказывает Федеральный и Региональный центры компетенций. Специалисты центров помогают компаниям провести диагностику пилотного участка производства, разработать план мероприятий, который позволит оптимизировать производственные процессы», — уточнила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В числе новых участников Подмосковья — производитель упаковочной продукции «Союзпак» из Пушкинского г. о., производитель замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий «Восход — Центр» из Мытищ, мебельная фабрика «Живые диваны» (MOON) из Богородского округа, производитель мясной продукции ГК «Велком» из г. о. Истра и другие.

После реализации национального проекта на пилотном участке компания сможет тиражировать самостоятельно полученный опыт на все производственные процессы на предприятии.

Чтобы присоединиться к национальному проекту, необходимо подать заявку через портал производительность.рф.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.