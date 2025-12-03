3 тыс семян: на Ставрополье рассказали об агропромышленном комплексе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в 2025 году в Ставропольском крае произвели около 3 тыс. семян и активно развивается семеноводство, сообщает «Победа 26» .

«Мы каждый год в два раза больше используем семян отечественной селекции. По семечке на сегодня 50%, свекла — 9%, а начинали мы два года назад с 1,4%. По зерну и зернобобовым у нас 100% отечественные семена, при этом 90% из них — это ставропольская селекция», — сказал глава края.

Благодаря инициативе губернатора в регионе сформировали селекционный центр с привлечением ученых-аграриев. Данный шаг значительно активизировал усилия по замещению импортных семян отечественными разработками. В настоящее время ведется тестирование множества новых сортов.

Владимиров также отметил, что краевое правительство оказывает всемерную поддержку сельскохозяйственным предприятиям, в том числе посредством предоставления займов на льготных условиях.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.