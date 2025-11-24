28,7 млрд рублей привлекли бизнесмены Подмосковья с помощью господдержки

За девять месяцев этого года малые и средние предприятий (МСП) Московской области привлекли 28,7 млрд рублей с помощью инструментов льготного кредитования, зонтичных поручительств корпорации МСП, государственных микрофинансовых и гарантийных организаций. Всего МСП страны в этом периоде привлекли 686 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«При реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» основная задача заключается в обеспечении качественного роста сектора МСП. Для ее решения с начала 2025 года меры господдержки таргетированы на приоритетные отрасли экономики и субъекты РФ». За девять месяцев текущего года малый и средний бизнес получил 686 млрд рублей через финансовые инструменты поддержки», — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В перечень доступных предпринимателям финансовых инструментов поддержки входят инвестиционное кредитование на льготных условиях, «зонтичный» механизм поручительств, микрозаймы, предоставляемые государственными микрофинансовыми учреждениями, гарантии региональных гарантийных организаций, и иные инструменты Национальной гарантийной системы.

«Предприниматели Московской области активно пользуются мерами господдержки. Так, за девять месяцев этого года бизнес Подмосковья получил льготное финансирование на общую сумму 28,7 млрд рублей. Получателями поддержки стали 1,7 тыс. субъектов МСП», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для стимулирования инвестиционной активности МСП Минэкономразвития России совместно с Банком России и корпорацией МСП запустили программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. В текущих параметрах программа предусматривает предоставление субъектам МСП среднесрочных кредитов в размере от 50 млн до 2 млрд рублей. Для реализации программы отобраны 17 банков.

За 9 месяцев 2025 года по программе льготных инвестиционных кредитов предприниматели привлекли 21,8 млрд рублей в целях запуска и реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях. В 2026 году объем льготной кредитной поддержки будет увеличен вдвое — до 200 млрд рублей, в том числе за счет расширения кредитования на оборотные цели. Это позволит компаниям МСП своевременно пополнять оборотный капитал и продолжать развивать свои проекты, опираясь на предсказуемые и выгодные условия финансирования.

«Около четверти объемов поддержки — 172 млрд рублей, пришлось на «зонтичные» поручительства корпорации МСП. Ими за девять месяцев воспользовались свыше 15 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, покрыв до половины от суммы полученных банковских кредитов. На МСП в обрабатывающих производствах за девять месяцев 2025 года пришлось 126 млрд рублей господдержки, более 61 млрд рублей получили предприятия в сфере научно-технической деятельности, 6,3 млрд рублей составил объем привлеченных средств МСП в гостиничном бизнесе», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.