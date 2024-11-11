27 млрд рублей запланировано на программу «Предпринимательство Подмосковья» в 2025 году

На 2025 год на финансирование госпрограммы «Предпринимательство» запланировано порядка 27 миллиардов рублей. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что Московская область продолжит курс по активному привлечению инвестиций в регион. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«С самого начала введения экономических санкций против нашей страны недружественными странами, наш регион сосредоточился на создании благоприятных условий для развития компаний, в том числе на снижении административных барьеров. Это дало свои результаты: сейчас у нас в области на сопровождении находится более 1 100 инвестиционных проектов с планируемым объемом инвестиций свыше 2,1 трлн. рублей. В сфере импортозамещения реализуются 327 инвестпроектов с объемом инвестиций порядка 287 млрд. рублей», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что бизнес смог адаптироваться к новым экономическим условиям. Планируется, что более 2,5 тысячи субъектов МСП воспользуются в 2025 году финансовыми мерами поддержки. Это такие меры, как субсидии, гранты, микрозаймы, поручительства, льготные кредиты.

«Привлекая инвестиции, создавая условия для развития бизнеса, мы, прежде всего, обеспечиваем рост доходов нашего бюджета, что необходимо для выполнения всех социальных обязательств перед жителями. Планируется, что налоговые и неналоговые доходы бюджета в следующем году возрастут на 14%», — добавил спикер Мособлдумы.

Основную часть средств госпрограммы «Предпринимательство» — это свыше 18 млрд. рублей, планируется направить на готовую инфраструктуру для инвесторов — это индустриальные парки и ОЭЗ. В настоящее время в Московской области работают 70 индустриальных парков и 5 ОЭЗ. Планируется создать 5 государственных индустриальных парков в новом формате.

Порядка 1,8 млрд. рублей планируется направить на поддержку инвесторов. Поддержка предусматривает, в том числе предоставление субсидий.

Около 2,8 млрд. рублей планируется выделить на поддержку МСП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.