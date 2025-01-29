2,6 млрд рублей инвестируют в производство упаковки для напитков в Подмосковье

Компания «МолоПак» получила льготный заем в фонде развития промышленности РФ (ФРП РФ) для реализации проекта создания нового производственного цеха по выпуску асептической упаковки для жидких пищевых продуктов. Предприятие будет выпускать аналоги упаковочного материала «ТетраПак» и «СигКомбиблок». Импортозамещающий инвестпроект реализуется на территории муниципального округа Чехов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Компания «МолоПак» инвестирует в новый проект по развитию упаковочного производства свыше 2,6 млрд рублей. Проект был поддержан ФРП РФ, который предоставил инвестору льготный заем в размере 900 млн рублей по программе «Проекты развития». Запуск производства запланирован на 2026 год. Мощность предприятия составит до 1,7 млрд единиц упаковки в год. На заводе планируется создать 110 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также сообщила, что содействие инвестору в рамках взаимодействия с ФРП РФ по вопросу получения льготного займа, оказали специалисты фонда развития промышленности Московской области.

Новое предприятие будет выпускать упаковку для асептического и пастеризованного розлива пищевой продукции. Ранее эту нишу на российском рынке занимали преимущественно иностранные производители. Таким образом «МолоПак» обеспечит выпуск импортозамещающей упаковочной продукции для предприятий пищевой отрасли.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.