258 российских компаний проходят цифровую трансформацию

В сотрудничестве со Среднерусским банком Сбербанка, который обслуживает Московскую область и девять соседних регионов, 258 предприятий среднего, крупного и крупнейшего бизнеса осуществляют цифровую трансформацию. В рамках этих инициатив внедряется около 360 разнообразных решений, включая технологии на основе искусственного интеллекта (AI). Наибольшую активность в этом процессе проявляют компании из Московской, Тверской, Ярославской, Рязанской и Тульской областей — эти регионы лидируют по уровню внедрения цифровых инноваций.

«Цифровая трансформация — стратегическая необходимость для развития бизнеса в современном мире. Она позволяет резко повысить операционную эффективность за счет автоматизации рутинных задач, а глубокий анализ данных дает точные инсайты для принятия стратегических решений и предсказания трендов. Мы помогаем нашим партнерам последовательно проходить через цифровую трансформацию, поддерживая их на каждом этапе — от внедрения до эксплуатации решений. Лидером в области цифровой трансформации бизнеса остается Подмосковье — на этот регион приходится почти 60% всех компаний, уже прошедших значительную часть пути цифровизации», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Цифровая трансформация позволяет предприятиям раскрывать новые возможности за счет анализа больших данных и применения передовых технологических решений. Кроме того, бизнес может оптимизировать свои операционные процессы — для этого Сбер предлагает консалтинговые услуги и автоматизацию рутинных задач. Банк не только способствует технологическому развитию клиентов, но и помогает им внедрять искусственный интеллект в бизнес-процессы. Около 30% проектов цифровой трансформации связаны с созданием и интеграцией AI-решений. Например, в 2024 году на основе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса было запущено множество пилотных проектов, в основном в промышленности и финансовой сфере. Чаще всего это интеллектуальные ассистенты для сотрудников, которые оперативно предоставляют точные ответы на вопросы, используя корпоративную базу знаний и внутренние данные компании.

«Раппорто работает с ведущими банками, компаниями в сфере электронной коммерции и ритейлерами, которые активно инвестируют в развитие маркетинговых технологий. Это обязывает нас не просто двигаться вперед, но и идти в ногу с последними технологическими тенденциями. Партнёрство со Сбером открывает новые горизонты для Раппорто в области внедрения искусственного интеллекта и позволяет компании реализовать стратегические инициативы на самом высоком уровне. Одним из ключевых элементов сотрудничества станет использование GigaChat — модели искусственного интеллекта от Сбера. GigaChat будет интегрирован во внешние и внутренние продукты Раппорто. Например, для оптимизации рекламных кампаний, создания креативов и других маркетинговых задач мы интегрируем GigaChat в продукт „Мобильная реклама“. Другие возможности применения GigaChat в Раппорто весьма обширны и включаются как ускорение обработки запросов и автоматизацию рутинных задач, так и внедрение виртуальных ассистентов и помощников», — подчеркнул CEO компании Раппорто Александр Маршов.