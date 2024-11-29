257 площадок для тестирования инноваций работают в Москве

Москва — один из ключевых в РФ центров, где создают и развивают современные технологии. Их можно использовать в разных областях экономики и других сфер, сообщается на личном сайте мэра столицы .

Система поддержки инновационного бизнеса действует уже несколько лет. Создателям высокотехнологичных решений помогают получить гранты, пройти обучающие курсы или найти партнеров.

Перед тем, как выпустить продукт на рынок, его необходимо протестировать в реальных условиях. Для этого в Москве запустили программу пилотных тестирований инноваций, к участию в которой могут подключиться любые фирмы.

В столице действуют 257 площадок для тестирования инноваций. Разработки проверяются на территории всего мегаполиса, в любых сферах — образовании, лечении, занятий искусством, развлечений и других.

Тестирование проводится в важных для города сферах. Среди них безопасность, досуг и культура, финансы и другие. В пилотном тестирование участвуют гиганты рынка РФ, вроде РЖД и «Сибура».

Было успешно проведено тестирование 481 разработки. Еще 67 проверяют. Объем продаж инновационных продуктов и технологий за четыре года стал выше 1,6 млрд рублей.