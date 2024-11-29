257 площадок для тестирования инноваций работают в Москве
Фото - © Сайт мэра Москвы
Москва — один из ключевых в РФ центров, где создают и развивают современные технологии. Их можно использовать в разных областях экономики и других сфер, сообщается на личном сайте мэра столицы.
Система поддержки инновационного бизнеса действует уже несколько лет. Создателям высокотехнологичных решений помогают получить гранты, пройти обучающие курсы или найти партнеров.
Перед тем, как выпустить продукт на рынок, его необходимо протестировать в реальных условиях. Для этого в Москве запустили программу пилотных тестирований инноваций, к участию в которой могут подключиться любые фирмы.
В столице действуют 257 площадок для тестирования инноваций. Разработки проверяются на территории всего мегаполиса, в любых сферах — образовании, лечении, занятий искусством, развлечений и других.
Тестирование проводится в важных для города сферах. Среди них безопасность, досуг и культура, финансы и другие. В пилотном тестирование участвуют гиганты рынка РФ, вроде РЖД и «Сибура».
Было успешно проведено тестирование 481 разработки. Еще 67 проверяют. Объем продаж инновационных продуктов и технологий за четыре года стал выше 1,6 млрд рублей.