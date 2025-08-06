228 тыс специалистов занято в столице в самых популярных отраслях промышленности

Свыше 750 тыс. человек заняты в промышленном секторе столицы, при этом самой популярной отраслью является приборостроение, в которой работает более 118 тыс. специалистов. Всего в самых популярных отраслях заняты 228 тыс. человек, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«Город всесторонне поддерживает промышленные предприятия столицы и особое внимание уделяет развитию кадрового потенциала, в том числе для этого выстраивается непрерывная система профподготовки. На втором месте находится пищевая промышленность, которая обеспечивает рабочими местами свыше 62 тыс. специалистов. Замыкает тройку лидеров авиационная и ракетно-космическая промышленность, здесь работает порядка 48 тыс. сотрудников», — уточнил Гарбузов.

В этом году Москва расширила поддержку для инвесторов, которые возводят промышленные объекты в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). На данный момент по программе МПТ запланировано строительство не менее 26 новых промышленных объектов, на которых смогут работать более 20,3 тыс. человек.

Промышленные предприятия города не только обеспечивают город всей нужной продукцией, но и создают рабочие места для специалистов разного уровня.

НПП «Доза», которое занимается разработкой и выпуском систем и приборов радиационной безопасности, наращивает производственные мощности и увеличивает объемы поставок продукции. Только за последние полтора года компания расширила штат сотрудников на 200 человек. В планах — строительство нового производственного корпуса в ОЭЗ «Технополис Москва» и создание еще 500 рабочих мест.

Помимо этого, крупный столичный производитель офисной мебели, компания «Феликс», в рамках реализации МаИП завершил возведение производственного здания. Тут будет создано свыше 100 рабочих мест, а объем производства компании увеличится на 50%.