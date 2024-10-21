220 субсидий на маркетплейсы и франшизы получили бизнесмены Подмосковья в 2024 году

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в этом году предпринимателям Московской области предоставили свыше 220 субсидий по региональным программам поддержки «Маркетплейсы» и «Франшизы». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Благодаря нашим программам поддержки предприниматели смогли получить субсидии на развитие своего дела. Субсидии по программе „Маркетплейсы“ в этом году получили уже 140 предпринимателей. Общая сумма поддержки составила 32,2 млн рублей. Еще 81 предприниматель воспользовался субсидиями на развитие бизнеса по франшизам. Объем поддержки составил 35,3 млн рублей. Заявки на участие в этих программах принимаются до конца года», — рассказала зампредседателя Зиновьева.

Одним из получателей поддержки по программе «Франшиза» в этом году стала индивидуальный предприниматель Татьяна Прохоренко из Люберец. Она получила субсидию в размере 500 тыс. рублей на возмещение затрат в рамках работы франшизы академии развития интеллекта Boom Kids. Благодаря этим средствам предприниматель смогла возместить арендные платежи.

Производитель ПВХ-окон, дверей, москитных сеток и подоконников «Евростиль-Сервис» из Павловского Посада получил компенсацию в размере 500 тыс. рублей в рамках программы «Маркетплейсы». Компенсация была предоставлена для возмещения расходов на рекламу, доставку и комиссию маркетплейсов OZON, «Яндекс.Маркет» и Wildberries.

В рамках программы «Маркетплейсы» предприниматели могут возместить до 50% затрат, связанных с продвижением и реализацией продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя составляет 500 тыс. рублей за весь период реализации программы.

Максимальный размер субсидии по программе «Франшизы» для подмосковных франшиз сегодня составляет 2 млн рублей, но более 50% затрат, для франшиз из других субъектов РФ — 1 млн рублей и также до 50% затрат.

Ознакомиться подробнее с условиями программ «Маркетплейсы» и «Франшизы», а также подать заявку на получение этих субсидий можно на инвестиционном портале Московской области. Обе региональные программы поддержки работают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.