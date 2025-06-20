22% МСП и самозанятых ЦФО работают в Подмосковье

Подмосковные компании малого и среднего бизнеса обеспечивают работой почти четверть населения региона. О том, как растет число предпринимателей в Подмосковье на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба ведомства.

«Московская область стабильно входит в число регионов-лидеров по количеству субъектов МСП и самозанятых: сегодня в регионе работает более 472 тыс. субъектов МСП и почти 876 тыс. физических лиц, применяющих специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“. Таким образом, на данный момент 22% предпринимателей центрального федерального округа, относящихся к МСП и самозанятым, работают в Подмосковье», — сказала зампред Зиновьева.

Она также отметила, что с начала года количество МСП и самозанятых граждан в Подмосковье суммарно увеличилось почти на 100 тыс.

Узнать о мерах поддержки бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.