2026 год будет разворотным с точки зрения экономического цикл — мнение аналитика

Экономика России завершила 2025 год на слабой ноте, а грядущий период может стать временем «очистки» рынка на фоне жесткой денежно-кредитной политики. При этом ключевой риск — переход разового роста цен из-за повышения НДС в устойчивые инфляционные ожидания, что заставит регулятор дольше сохранять высокие ставки, заявил РИАМО директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Он констатирует, что экономический рост России в прошлом году значительно замедлился.

«Прошлый год для российской экономики завершился на слабой ноте. Данные за четвертый квартал не дают оснований рассчитывать на восстановление динамики, и его вклад в рост ВВП, вероятно, оказался минимальным», — отметил Брагин.

При этом мягкие инфляционные данные в конце года открыли пространство для смягчения политики ЦБ. Однако, как предупреждает эксперт, риски далеко не сняты.

«Повышение ставки НДС до 22% уже начало отражаться в чеках потребителей. Ключевой риск — не сам разовый рост цен, а возможный перенос его в инфляционные ожидания. В этом случае ЦБ будет вынужден дольше сохранять жесткую политику», — подчеркнул он.

Главный вызов, по мнению Брагина, ждет экономику в 2026 году, который может стать переломным. Жесткая кредитная политика ускоряет естественный рыночный процесс.

«В рыночной экономике часть инвестиций, реализованных на волне импортозамещения, неизбежно оказывается неэффективной. Жесткая политика ЦБ ускоряет процесс «очистки» рынка, то есть компании со слабыми бизнес-моделями будут вынуждены покинуть рынок раньше. Фактически это выглядит как сознательное охлаждение экономики», — пояснил эксперт.

Он также предостерег от излишнего ужесточения.

«Подход крайне чувствительный: при избыточном ужесточении возможен уже не контролируемый спад, а полноценный финансово-экономический кризис», — резюмировал Брагин.