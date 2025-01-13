2024 год оказался рекордным для российского рынка облигаций

В прошлом году активность от отечественных эмитентов на публичном долговом рынке оказалась рекордной, сообщает «Коммерсант» .

По информации Cbonds, объем размещенных облигаций чуть-чуть не дошел до 7 трлн рублей, более четверти из них пришлось декабрь.

Вопреки обычной тенденции, в прошлом году свыше 50% заимствований пришлось на компании реального сектора экономики, а не на банки. При этом высокой активности эмитентов содействовали надежды на пик по ключевой ставке Центробанка и высокая необходимость в рефинансировании долгов.

В конце года корпоративные эмитенты облигаций в России сильно повысили активность на внутреннем долговом рынке. Как сообщает Cbonds, общий объем привлечений был выше 1,8 трлн рублей, что почти в 2 раза превышает показатели ноября и на треть — исторический максимум, который был установлен годом ранее (1,4 трлн рублей).

В целом за 2024 год эмитенты разместили долговые бумаги на 6,86 трлн рублей. Таким образом, на треть улучшился рекорд 2023 года (5,2 трлн рублей).

На эмитенты компаний реального сектора экономики, по оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в прошлом году пришлось 51,8% от общего объема размещений. Доминировавшие до этого компании финсектора, куда входят и банки, заняли 32,1% рынка. Также около 16,1% — это облигации институтов развития.