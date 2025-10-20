200 рабочих мест дополнительно создаст логистический комплекс в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск готовится к запуску новый оптово-распределительный склад на территории логистического комплекса «МУЛЬТИКОЛД». Объем инвестиций составил порядка 5 млрд рублей, будет дополнительно создано более 200 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие посетил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик. Заместитель генерального директора Нозим Хасанов подробно объяснил ход подготовки к открытию нового объекта и перспективы дальнейшего развития.

«Осмотрел готовящийся к запуску объект — современный складской комплекс емкостью 47 000 паллетомест, оборудованный потолками высотой 18 метров (примерно шесть стандартных этажей). Реализация проекта подобного масштаба укрепит статус Московского региона как важного звена транспортной инфраструктуры России», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Отметим, что компания ООО «МУЛЬТИКОЛД» планирует масштабный проект: к 2027 году запустить крупный транспортно-логистический центр (ТЛЦ), который позволит существенно увеличить товарооборот региона. Его характеристики: годовая обработка 2,9 млн тонн продукции, возможность хранить до 15 тыс. железнодорожных контейнеров одновременно, оборот составит более 290 тыс. TEU.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.