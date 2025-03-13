200 человек смогут найти работу на производстве в Подмосковье

Компания «БиДжет», занимающаяся ремонтом компонентов воздушных судов и производством запчастей для самолетов и вертолетов, увеличит производственные мощности за счет строительства нового цеха на территории городского округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Приступить к строительству нового производственного-складского комплекса площадью 13 тыс. кв. м компания рассчитывает в I квартале 2026 года.

«Компания выполняет обслуживание и ремонт авиационных компонентов, а также занимается проектированием и производством деталей для самолетов, в том числе гражданской авиации. Общий объем инвестиций в реализацию проекта по расширению действующей производственной площадки составит около 70 млн рублей. Для жителей Истры и ближайших муниципалитетов компания планирует создать не менее 200 рабочих мест. Весь проект будет реализован до конца 2030 года. После расширения производственных мощностей, компания сможет производить до 60 тыс. единиц запчастей для самолетов и вертолетов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории нового цеха будут производить узлы фюзеляжа, элементы гидравлических систем, шасси, конструкции крыла и вспомогательные агрегаты. Часть помещения будет использоваться для хранения готовой продукции и компонентов, поступающих от поставщиков.

Одна из главных целей нового инвестпроекта — привлечение новых специалистов. На предприятии смогут найти работу как высококвалифицированные специалисты с техническим образованием — инженеры, технологи, конструкторы, так и специалисты без опыта работы. В связи с увеличением производственных мощностей, увеличится и количество рабочих мест для специалистов, которые будут следить за состоянием оборудования.

«Мы создаем условия, при которых человек может освоить новую востребованную профессию и построить карьеру в перспективной сфере. Главное — желание работать и учиться, а всему остальному мы научим. Все наши сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации и знаний. Также мы принимаем на работу и людей без соответствующего опыта. Для таких вакансий у нас предусмотрено обучение на предприятии: сначала нового сотрудника прикрепляют в качестве помощника к сотруднику со стажем, который становятся его наставником. После того, как процесс обучения освоен, человек сдает экзамен и может приступать к самостоятельной работе», — отметил генеральный директор компании «БиДжет» Алексей Бутримов.

Компания «БиДжет» была основана в 2013 году. На сегодняшний день предприятие располагает собственной производственной площадкой в подмосковной Истре, оснащенной современным высокоточным оборудованием: станками с ЧПУ, 3D-сканерами, лазерными установками, оборудованием для неразрушающего контроля, а также собственным конструкторским бюро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.