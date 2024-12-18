170 млрд рублей направят на дорожно-транспортный комплекс Подмосковья в 2025 году

Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также мостов и путепроводов или транспортных хабов — все это ключевые задачи госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

В рамках реализации программы осуществляется динамичное развитие современной и эффективной транспортной системы Московской области, обеспечивающей комфортную мобильность для населения, оптимальные логистические маршруты для товародвижения, а также повышение качества услуг и безопасности общественного и личного транспорта. В 2025 году на эти цели в Подмосковье предусмотрено более 170 млрд рублей.

Более 50% бюджета программы заложено на подпрограмму «Дороги Подмосковья». В результате будет обеспечено содержание более 14 тыс. км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В рамках бюджетных ассигнований планируется отремонтировать более 50 км автомобильных дорог местного значения и построить путепроводы в районе платформ Аникеевка, Опалиха, Быково и Апрелевка.

Также предусмотрено финансирование на строительство автомобильной дороги Пятницкое шоссе — Сабурово в Красногорске и реконструкцию участков М-8 «Холмогоры» — Лесные Поляны — Королев в Королеве.

Свыше 56 млрд рублей будет направлено на пассажирский транспорт. Это способствует транспортной доступности на более 1,3 тыс. муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок. В полном объеме мерами социальной поддержки по проезду смогут воспользоваться порядка 2,2 млн жителей Подмосковья, имеющих льготные проездные билеты на транспорте Московской области и Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.