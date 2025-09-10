1,7 млрд рублей вложат в производство красок и лаков в Подмосковье

Компании «Антикоррозийные защитные покрытия» был предоставлен земельный участок для реализации инвестпроекта на льготных условиях — без проведения торгов. В рамках проекта на территории Раменского м. о. будет построено предприятие, которое займется производством красок и лаков «Акрус». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Первоначальные инвестиции в проект компании «Антикоррозийные защитные покрытия» оцениваются в 1,7 млрд рублей. Для реализации проекта компании был предоставлен земельный участок площадью 7,5 га. В результате его реализации на территории округа будет создано порядка 90 рабочих мест для жителей», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект будет реализован в две очереди. Первая очередь проекта предусматривает создание производственного, административно-бытового и складского корпусов, а также испытательного центра. Приступить к строительству компания рассчитывает в 2027 году. Запуск первой очереди проекта в эксплуатацию запланирован на 2030 год. В рамках второй очереди в 2032 году планируется запуск склада готовой продукции и склада смол.

После выхода предприятия на полную производственную мощность компания сможет производить 4500 тонн продукции в год.

Компания выпускает лакокрасочные покрытия и устройства антикоррозийной защиты, огнезащиты, теплоизоляции и гидроизоляции. Продукция предприятия может применяться в гражданском, инфраструктурном и дорожном строительстве, судостроительстве и судоремонте, а также в мостостроении.

Подобрать и подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов можно онлайн на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.