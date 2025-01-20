17 компаний получили в 2024 году статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

По итогам 2024 года статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» получили еще 17 предприятий. 118 высокотехнологичным компаниям доступен широкий пакет таможенных и налоговых преференций. Они создали около 18,6 тыс. рабочих мест, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На площадке «Руднево» работают 7 резидентов, которые производят беспилотники и комплектующие к ним.

Статус резидента на площадке «Алабушево» получили 4 компании, производящие медизделия и лекарства.

В «Печатниках» разместились 4 компании, в которых выпускают элементы спутниковой связи, аппараты самообслуживания, литий-ионные аккумуляторные батареи и источники бесперебойного питания для электротранспорта.

На площадке «Микрон» резидентом стала занимающаяся производством микроэлектроники компания.

«В этом году особой экономической зоне „Технополис Москва“ исполняется 19 лет. Поздравляю компании, которые локализовали производства на территории ОЭЗ, и желаю достижения высокотехнологичных успехов!» — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что ОЭЗ «Технополис Москва» является территорией с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Она на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

«Способность ОЭЗ „Технополис Москва“ адаптироваться к новым вызовам и задавать тренды в инновациях вдохновляет всех резидентов, компании, представляющие промышленность нового поколения. Достижения ОЭЗ — это результат упорного труда команды профессионалов, стремящихся к совершенству. Желаем дальнейших успехов и неиссякаемой энергии для реализации амбициозных планов. Пусть ОЭЗ „Технополис Москва“ и дальше остается центром высокотехнологического прогресса страны», — отметил генеральный директор NexTouch Владимир Крикушенко.