1,6 млн мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье в 2024 году

В целях импортозамещения семян зарубежного производства и развития отечественного картофелеводства в Подмосковье используют различные технологии для создания семенного материала, среди которых выращивание мини-клубней картофеля. Это первое клубневое потомство стерильных растений, полученных методом in vitro. Так, в прошлом году в регионе было произведено 1,6 млн картофеля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выращивают их в условиях защищенного грунта, который исключает риски заражения растений вирусными, грибковыми и бактериальными болезнями. В Подмосковье производством семенного картофеля занимаются 16 организаций, в числе которых ООО «Агрофорвард» в Воскресенске, АО «Агрофирма «Бунятино» и ООО «Дока-Генные Технологии» в Дмитровском, ООО «Агроцентр «Коренево» в Люберцах, ООО „Фермерское хозяйство «СеДеК» в Кашире, АО «Озеры», ООО «Совхоз Проводник» и ООО «СХП «Коломенские Семена» в Коломне и другие.

Так, только в прошлом году на базе ООО «Дока-Генные Технологии» было произведено 606 тысяч мини-клубней картофеля, в АО «Озеры» — 462,5 тыс. штук, в ООО «Фермерское хозяйство «СеДеК» — 106,8 тыс. штук. Разработка качественного оздоровленного семенного материала повышает урожайность в региональных хозяйствах и обеспечивает рост производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.