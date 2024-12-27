15 млрд руб привлекли бизнесмены Подмосковья при поддержке гарантийного фонда

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По итогам 11 месяцев 2024 года при поддержке Московского областного гарантийного фонда предприниматели региона привлекли порядка 15 млрд рублей заемных средств, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«За 11 месяцев этого года подмосковный гарантийный фонд выдал предпринимателям региона 770 поручительств на сумму 7,1 млрд рублей. Полученные гарантии позволили бизнесу привлечь 14,7 млрд рублей заемных средств. Поддержкой воспользовались 644 субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В 2024 году поддержкой фонда воспользовалась компания ООО «ЭКОФУД» из Дмитровского округа. Компания получила поручительство размером 11 млн рублей, что позволило привлечь 22 млн рублей заемных средств, которые будут направлены на производство готовых пищевых продуктов и блюд.

Воспользоваться поддержкой гарантийного фонда предприниматели Подмосковья могут при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса: приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.

Подробнее о получении поручительств можно узнать на сайте Московского областного гарантийного фонда.

Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.