137 стран пользуются подмосковной технологией мониторинга ЭКГ

География использования технологии компании «Нордавинд-Дубна» по снятию электрокардиограммы в домашних условиях насчитывает уже 137 стран мира. Возможность снятия ЭКГ обеспечивает кардиофлешки ECG Dongle, которые являются собственной разработкой резидента особой экономической зоны «Дубна» и заменяет сложное стационарное медицинское оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Портативный кардиограф ECG Dongle — это медицинское изделие, которое состоит из небольшой флешки размером со стандартным USB-накопитель, переходника для подключения к мобильному устройству и кабеля отведений с электродами. Оборудование позволяет снять электрокардиограмму, которую через мобильное приложение можно отправить в облачный сервис «Кардиооблако». В сервисе с данными уже может работать алгоритм автоматической расшифровки или медицинский специалист. Полученную с помощью кардиофлешки ЭКГ также можно просто сохранить в память смартфона или планшета на ОС Android.

«На сегодняшний день мы получили кардиограммы, снятые через нашу кардиофлешку, уже из 137 стран. Возможность получить ЭКГ, которую обеспечивает наша технология, позволяет пациентам мониторить состояние своего здоровья в любой точке мира. Для многих пользователей это необходимая процедура и наша кардиофлешка обеспечивает мобильность таких людей», — подчеркнула генеральный директор ООО «Нордавинд-Дубна» Надежда Набильская.

Компания «Нордавинд-Дубна» является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2011 года.

«За время работы в ОЭЗ компания «Нордавинд-Дубна» инвестировала в развитие своего предприятие более 300 млн рублей. Разработки компании неоднократно становились получателями грантов федерального и регионального уровней. Сегодня в компании работает порядка 30 специалистов», — рассказала о резиденте заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо разработок, связанных с портативным кардиографом, компания «Нордавинд-Дубна» специализируется на проектах телемедицины, интеллектуальных системах видеомониторинга и многом другом.

«В IT-кластер ОЭЗ «Дубна» входит порядка 40 компаний. Проекты многих резидентов кластера зачастую выходят за рамки создания программного обеспечения. В результате появляются уникальные разработки, такие как кардиофлешка компании «Нордавинд-Дубна» или телекоммуникационное оборудование компании «ГЕТМОБИТ». При этом в ОЭЗ созданы благоприятные условия не только для ведения разработок, но и для осуществления производственной деятельности», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

