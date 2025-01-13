130 тысяч консультаций для бизнеса провели в центрах госуслуг Москвы за год

Столичные предприниматели получили свыше 130 тыс. консультаций в городских центрах услуг для бизнеса за 2024 год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Специалисты центров принимают в офисах «Мои документы». В 2024 году к ним чаще всего обращались по вопросам открытия бизнеса и выбора системы налогообложения. У них также спрашивали про доступные меры поддержки предпринимателей.

Первый московский центр услуг для бизнеса начал работать в одном из офисов «Мои документы» 7 лет назад. Теперь такие центры есть на территории всего мегаполиса, в том числе в 8 флагманских офисах госуслуг, и в МИФНС №46.

Адреса центров доступны на портале «Малый бизнес Москвы» и по телефону: 8 (495) 225-14-14. Там же есть возможность получить бесплатную консультацию.