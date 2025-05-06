121 объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию в Подмосковье в апреле

При сопровождении Центра содействия строительству Московской области в регионе только за апрель введен 121 новый объект нежилой недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

В первую очередь, речь идет о коммерческих стройках: логистических комплексах, производственных зданиях, объектах сферы торговли и услуг. Общая площадь построенных и введенных в эксплуатацию нежилых зданий составила 714 тыс. кв. м.

Эти объекты привлекли в экономику региона 12 млрд рублей инвестиций, предоставив жителям Подмосковья 5,6 тыс. новых рабочих мест.

Еще более 50 млрд рублей застройщики вложат в реализацию новых проектов: Главгосстройнадзор Московской области в апреле выдал разрешения на строительство 295 нежилых объектов общей площадью более 100 тыс. кв. м. В них появится 5 тыс. новых рабочих мест.

По итогам первого квартала 2025 года при поддержке ЦСС в Подмосковье ввели в эксплуатацию 343 объекта, объем инвестиций в реализацию которых — 41 млрд рублей инвестиций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.