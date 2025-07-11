12 подмосковных предпринимателей попали в топ-200 лучших промышленников страны

По итогам оценки комиссии президентской академии РАНХиГС определены лауреаты Всероссийской премии «Молодой промышленник года». В топ-200 финалистов вошли предприниматели из Московской области. Церемония награждения состоялась на «ИННОПРОМ-2025», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Московская область стала одним из регионов-лидеров по числу финалистов рейтинга лучших молодых промышленников страны — в список попали 12 наших предпринимателей. Для создания максимально комфортных условий для ведения бизнеса в регионе создан комплекс мер поддержки, охватывающий и промышленные предприятия. Кроме того, в области реализуется проект, направленный на содействие в обеспечении предприятий необходимыми специалистами», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Представители Подмосковья, включенные в топ-200, занимаются производством разнообразной продукции: начиная от кранового оборудования, металлических каркасов, прицепов и полуприцепов до компьютерного обеспечения, лазерного оборудования, сушильных барабанов и других товаров пищевой, строительной и химической промышленности.

Так, лауреатами премии стали руководители 12 предприятий Подмосковья: Илья Анучин из ООО «Новые технологии» (г.о. Ленинский), Диана Вековищева из АО «Основа» (Воскресенский г. о.), Евгений Волков из ООО «Органик» (м.о. Истра), Георгий Иванов из ООО «ПолимерАльянс» (г.о. Химки), Евгения Кожаева из ООО «ДСК «СПС МОСКОВИЯ» (г.о. Одинцово), Дмитрий Кульков из ООО «Пластик Он Лайн» (г. о. Пушкино), Михаил Олегин из ООО «Поккельс» (г.о. Балашиха), Игорь Панин из ООО «Эффективные фильтрационные системы» (г.о. Сергиево-Посадский), Павел Сергеев из ООО «Харц Лабс» (г.о. Мытищи), Сергей Трускавецкий из ООО ПК «Эльгласс» (г.о. Электросталь), Рафаэль Хабиров из ООО «Мобитрак» (м.о. Истра), Сергей Шаталов из ООО «Проинжиниринг» (г.о. Красногорск).

Кроме этого, победителем в специальной номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования» стал генеральный директор производства электроники «Новые технологии» Илья Анучин. В борьбе за лидерство в этой номинации на сайте премии было отдано рекордное количество голосов — более 60 тыс.

Всероссийская премия «Молодой промышленник года» проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» совместно с Минпромторгом России.

Участвуют руководители предприятий с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей и количеством сотрудников до 250 человек. Возраст соискателя премии — до 40 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.