119 соглашений с колледжами заключили инвесторы Подмосковья на подготовку кадров

В Московской области продолжается работа над подготовкой кадров для предприятий, реализующих проекты импортозамещения. Сегодня между образовательными учреждениями региона и подмосковными компаниями заключено уже порядка 120 соответствующих соглашений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В рамках программы «Кадры для импортозамещения» 103 компании Подмосковья заключили соглашения с 44 образовательными учреждениями региона. Суммарно подписано уже 119 соглашений, результатом которых станет фактически целевая подготовка специалистов, необходимых для реализации важнейших проектов технологического суверенитета на территории Московской области. В рамках соглашений суммарно планируется подготовить более 10 тысяч специалистов», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в этом году одно из соглашений было заключено между компанией «Фирма «ВИПС-МЕД» и Щелковским колледжем. В рамках соглашения будут подготовлены специалисты таких специальностей, как мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и ЖКХ, мастер по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования, а также промышленного оборудования, сварщик.

Еще одно соглашение было заключено между производителем водоочистного оборудования «НПО Экосистема» и колледжем «Подмосковье» в округе Солнечногорск. Образовательное учреждение подготовит специалистов по профессиям сварщик ручной и частично механизированной сварки, а также операционный логист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.