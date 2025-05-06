100 проектов импортозамещения начали реализовывать в Подмосковье за год

За последний год в Московской области началась реализация 100 новых проектов технологического суверенитета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В течение последнего года сразу 100 проектов импортозамещения вышли на стадию реализации в Подмосковье. Общий объем заявленных инвестиций в эти проекты составляет 41,3 млрд рублей. За счет открытия новых предприятий в регионе будет создано 4,2 тыс. рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди проектов импортозамещения, реализация которых началась за последний год, например, проект компании «ОКБ КП», которая в г. о. Мытищи планирует производить электрические и оптические кабельные сборки.

Еще один импортозамещающий проект начала компания «Изолятор-ПИК». Инвестор в муниципальном округе Шаховская запустит предприятие по выпуску композитных полых изоляторов.

Зампред также напомнила, что всего с 2022 года в Подмосковье заявлено 418 проектов технологического суверенитета. Из них 165 инвестпроектов уже реализованы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.