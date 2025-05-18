10 облигаций, которые защитят россиян от девальвации рубля

Российский рубль продолжает укрепляться на торгах, но эксперты считают, что рано или поздно этот процесс закончится. При этом актуальным для инвестора остается вложение в валютные облигации, которые позволяют защититься от снижения курса, сообщает РБК .

Эксперты отметили, что рост рубля связан с сохранением перспектив урегулирования украинского конфликта, небольшим спросом на валюту у импортеров, повышенным уровнем продаж валютной выручки экспортерами.

При этом, по мнению аналитиков, в мае рубль потенциально может укрепиться сильнее, если будет наблюдаться позитивный сценарий в геополитике. Но они также уверены, что рубль можно считать «дорогим» и в среднесрочной перспективе ено ослабление неизбежно.

Гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков уточнил, что сейчас валютные облигации — это лучший инструмент для инвестирования.

По данным специалистов был составлен топ из 10 валютных облигаций со сроком погашения до трех лет, которые доступны для неквалифицированного инвестора.

В топ-10 вошли облигации ПИК, ТМК, два виде от ГТЛК, «Газпром Капитал», РУСАЛ, Московский кредитный банк, Совкомфлот, «Газпром Капитал» и «Акрон».