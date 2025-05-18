10 облигаций, которые защитят россиян от девальвации рубля

Эксперт: валютные облигация помогут защититься от девальвации рубля
Экономика

Российский рубль продолжает укрепляться на торгах, но эксперты считают, что рано или поздно этот процесс закончится. При этом актуальным для инвестора остается вложение в валютные облигации, которые позволяют защититься от снижения курса, сообщает РБК.

Эксперты отметили, что рост рубля связан с сохранением перспектив урегулирования украинского конфликта, небольшим спросом на валюту у импортеров, повышенным уровнем продаж валютной выручки экспортерами.

При этом, по мнению аналитиков, в мае рубль потенциально может укрепиться сильнее, если будет наблюдаться позитивный сценарий в геополитике. Но они также уверены, что рубль можно считать «дорогим» и в среднесрочной перспективе ено ослабление неизбежно.

Гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков уточнил, что сейчас валютные облигации — это лучший инструмент для инвестирования.

По данным специалистов был составлен топ из 10 валютных облигаций со сроком погашения до трех лет, которые доступны для неквалифицированного инвестора.

В топ-10 вошли облигации ПИК, ТМК, два виде от ГТЛК, «Газпром Капитал», РУСАЛ, Московский кредитный банк, Совкомфлот, «Газпром Капитал» и «Акрон».