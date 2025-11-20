сегодня в 16:00

10 компаний из Подмосковья поучаствовали в образовательной программе АСИ

В рамках программы продвижения кадрового и технологического потенциала «Открытая промышленность» Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит образовательную программу для предприятий-участников. Среди участников — 10 компаний из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, участие в обучении прпнимают ОЭЗ «Дубна», ООО «Праймлаб», ООО «М. К. Асептика», ООО «СПКБ Пром», ООО «Гагарин Урал Завод», АО «Демиховский машиностроительный завод», АО «Федоскино», ООО «АльянсГрупп», ООО «Триумф» и ООО «Интерактивные коммуникации».

В ходе программы участникам расскажут о том, как разработать маршруты промышленных экскурсий, а также о технологиях продвижения туристических продуктов на международные рынки.

В финале обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке «Организация промышленного туризма», а также удостоверение о повышении квалификации по программе «Технологии формирования международного турпродукта для целевых туристических рынков».

Всего участниками образовательной программы стали 605 человек из 63 регионов страны.

Программа «Открытая промышленность» направлена на развитие кадрового и технологического потенциала российских предприятий, формирование позитивного имиджа отечественной промышленности и укрепление межотраслевого взаимодействия. Она развивается как стратегическая инициатива, объединяющая образование, промышленность и туризм, и укрепляет имидж России как страны открытых производств, инноваций и созидательного труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.