Осенняя смена стартовала в подмосковном лагере «Литвиново»

«Ежегодно лагерь «Литвиново» принимает в своих стенах порядка 4 тысяч детей. Традиционно на летние каникулы сюда съезжаются дети участников специальной военной операции из нашего региона, но и в другие месяцы лагерь не пустует — для детей организуют осенние, весенние и даже зимние смены. Только в этом году тут отдохнули уже более 3 тысяч детей, а впереди еще зимняя смена», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Программа смены разрабатывается в соответствии с особенностями природы и погоды для интересного времяпровождения ежедневно. Если на улице дождь, то весь интерактив проводят в здании, а если погода благоволит к прогулкам, то подвижные и спортивные игры пройдут на свежем воздухе.

В этом году детей ждет зимняя новогодняя смена в лагере, которая начнется 28 декабря и продлится до 8 января.

Детский оздоровительный лагерь «Литвиново» — это мир приключений и открытий ждет, который открывается для детей Подмосковья. Комплекс расположился среди сосен и липовых аллей с современными жилыми корпусами, уютной костровой зоной, беседками для отрядных сборов, спортивными и игровыми площадками, бассейном, боулингом и многим другим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что правительство Подмосковья стремится сделать так, чтобы отдых и детей в лагерях или с родителями, и взрослых был здесь комфортным.