Видео с осмотра места убийства в ЖК «Лефортово парк»
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По данным СК РФ, 25 августа 2024 года, вблизи жилого дома, расположенного по улице Красноказарменная в городе Москве, обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты.
Жители жилого комплекса «Лефортово парк» обнаружили на асфальте тела женщины и мальчика, родившегося в 2023 году. Оба были мертвы.
В квартире, где проживала семья, находился 39-летний мужчина, который забаррикадировался и не допустил полицейских внутрь. Однако вскоре силовикам удалось проникнуть в помещение и задержать его.