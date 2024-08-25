Видео с осмотра места убийства в ЖК «Лефортово парк»

По данным СК РФ, 25 августа 2024 года, вблизи жилого дома, расположенного по улице Красноказарменная в городе Москве, обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты.

Жители жилого комплекса «Лефортово парк» обнаружили на асфальте тела женщины и мальчика, родившегося в 2023 году. Оба были мертвы.



В квартире, где проживала семья, находился 39-летний мужчина, который забаррикадировался и не допустил полицейских внутрь. Однако вскоре силовикам удалось проникнуть в помещение и задержать его.