СК опубликовал кадры обломков ИЛ-76 в Белгородской области после атаки ВСУ

Установлено, что 24 января 2024 года в результате договоренностей с украинской стороной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей. Руководство ГУР и ВСУ знало об этом, но несмотря на это, был отдан приказ уничтожить самолет, перевозивший 65 граждан Украины.



В момент атаки самолет был в технически исправном состоянии, и все его системы работали в штатном режиме, что подтверждается данными расшифровки бортового самописца, говорится в сообщении СК РФ.



На месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой «PATRIOT». Один из поражающих элементов ракеты был найден в теле одного из погибших.



Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты принадлежат двум зенитным управляемым ракетам американского комплекса «Patriot».