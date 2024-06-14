Работа психологов МЧС России в Щебекино. ВИДЕО

сегодня в 18:31

На кадрах видно, как сотрудники МЧС России работают в Щебекино на месте обрушения подъезда.

Пострадавшим оказывают помощь на месте и в больницах. Продолжается разбор завалов.

По данным губернатора Белгородской области, на месте обрушения дома работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. На место оперативно выехали аварийные бригады, самооборона, а также эксперты из БГТУ им.Шухова для оценки повреждений.

Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы.

На данный момент количество раненых увеличилось до пяти.