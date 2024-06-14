Работа психологов МЧС России в Щебекино. ВИДЕО
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На кадрах видно, как сотрудники МЧС России работают в Щебекино на месте обрушения подъезда.
Пострадавшим оказывают помощь на месте и в больницах. Продолжается разбор завалов.
По данным губернатора Белгородской области, на месте обрушения дома работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. На место оперативно выехали аварийные бригады, самооборона, а также эксперты из БГТУ им.Шухова для оценки повреждений.
Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы.
На данный момент количество раненых увеличилось до пяти.