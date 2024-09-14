Появились кадры возврата 103 российских военных, попавших в плен ВСУ под Курском
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103 российских военнослужащих, которые попали в плен украинской армии под Курском, были освобождены и обменены на 103 бойца ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь», — сообщили в пресс-службе.
Также сообщается, что , им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Кроме того, у них есть возможность связаться со своими родственниками
Объединенные Арабские Эмираты оказали российским военным посреднические усилия гуманитарного характера при обмене пленными.