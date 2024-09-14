Появились кадры возврата 103 российских военных, попавших в плен ВСУ под Курском

103 российских военнослужащих, которые попали в плен украинской армии под Курском, были освобождены и обменены на 103 бойца ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России .

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь», — сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что , им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Кроме того, у них есть возможность связаться со своими родственниками

Объединенные Арабские Эмираты оказали российским военным посреднические усилия гуманитарного характера при обмене пленными.