Кадры ликвидации последствий сильного ветра в Москве

сегодня в 20:40

Городские службы оперативно ликвидируют последствия сильного ветра. На кадрах видно, как распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

В пятницу 19 апреля на столицу обрушились ливни с грозой и шквалистым ветром. Из-за непогоды не работают летние веранды и парки.

Сильный ветер с порывами до 23 м/с сохранится в Москве до конца дня. Москвичам советуют быть предельно внимательными и осторожными на улице.