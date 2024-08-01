сегодня в 13:05

Кадры ЧП в Нижнем Тагиле: обрушение подъездов после взрыва

Более 170 специалистов ведут поисково-спасательные работы, используя 45 единиц техники. На место происшествия направляются кинологи МЧС России. Ведомственная авиация и спасатели отряда «Центроспас» приведены в готовность, сообщает МЧС России.

В Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда жилой пятиэтажки после взрыва газового баллона, как передаёт ТАСС со слов оперативных служб.

По предварительной информации, под завалами еще находятся семь человек. Чтобы услышать людей, которые могут звать на помощь, спасатели устраивают минуту тишины.

На базе ГУ МЧС России открыта «горячая линия» по номеру 83433461319.