Завершение автоматического продления прав: как в 2026 году получить водительское удостоверение
Фото - © РИА Новости
В материале РИАМО читайте о том, что изменится в получении водительских прав с 1 января 2026 года, как их нужно получать и нужно ли сдавать дополнительный экзамен.
Когда менять водительские права
Фото - © РИА Новости
В России водительские права выдаются на 10 лет. Когда этот срок истекает, документ нужно поменять, то есть получить новый. При этом сдавать экзамен нужно только при получении прав впервые: законопослушным водителям, которые не меняют категорию вождения, сдавать экзамен повторно не нужно. Не нужно этого делать и при потере прав или смене личных данных. Но если вы получаете еще одну категорию, были лишены водительских прав или являетесь иностранным гражданином, то нужно будет сначала сдать экзамен в ГИБДД.
С апреля 2022 года до конца 2025 года действует автоматические продление водительских прав. То есть если срок действия прав истек в период с 2022 по 2025 год, то они автоматически считаются действительными еще три года. Никаких дополнительных действий для продления совершать не нужно. Продление действует один раз, если права закончились в мае 2022, то новые нужно было получить уже в мае 2025.
То есть если срок действия прав завершается в декабре 2025 года, то они будут действительны до 2028 года. А вот если срок заканчивается в январе 2026 года и позже, то никакого продления уже не будет и права нужно менять сразу. Езда с просроченными правами грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.
Какие документы нужны для замены прав
Фото - © РИА Новости
Чтобы заменить права, нужны будут:
- паспорт гражданина РФ;
- старое водительское удостоверение;
- медицинская справка по форме 003-В/у.
В других случаях справка необязательна, но с ней новые права выдадут на 10 лет, а без нее — до конца срока действия предыдущих. Например, если человек потерял права, которые получил 3 года назад, новые без справки ему выдадут на 7 лет.
Если изменились персональные данные водителя, нужно поменять и другие документы. Например, полис ОСАГО, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации (СТС).
Как поменять водительское удостоверение в 2026 году: пошаговая инструкция
Фото - © РИА Новости
- Получить медицинскую справку по форме 003-В/у. Получить ее можно в любой аккредитованной для этого клинике, обычно государственной, либо частной, которая уполномочена выдавать такие документы. В поликлинике водитель проходит основную часть обследований и посещает врачей — терапевта, офтальмолога, при необходимости невролога, отоларинголога и специалиста ЭЭГ. Если всех врачей можно пройти в любой поликлинике, то нарколога и психиатра посетить нужно только по месту регистрации или временного пребывания. Необходимо записаться на прием, оплатить его и посетить врачей, которые проверят базы данных, проведут беседу и выдадут заключение.
Справка действительна в течение года. Медсправка нужна только при истечении срока действия прав, если водитель был лишен права управления или меняет категорию вождения. При утере прав или изменении личных данных справка не потребуется.
- Оплатить госпошлину перед посещением ГИБДД или МФЦ.
- Подать заявление на замену водительских прав. Проще всего сделать это на портале «Госуслуг». Нужно будет ввести паспортные данные, информацию о старых правах и номер полученной справки. Там же можно будет записаться на прием в ГИБДД и оплатить госпошлину.
- Посетить ГИБДД в назначенное время. С собой необходимо иметь оригиналы документов. Вас сфотографируют и сразу выдадут новые права. Если подавать заявление в ГИБДД, то получить права тоже можно в тот же день. При обращении в МФЦ срок получения новых прав может затянуться до 15 дней.
Во сколько обойдется замена прав
Фото - © РИА Новости
Стоимость новых прав после истечения срока действия варьируется от 6500 до 11 тысяч рублей. В стоимость входит госпошлина, которая фиксированная и составляет 4 тысячи рублей, и медицинская справка, цена которой варьируется от 2500 до 6500 рублей. Стоимость справки зависит от клиники, в которой вы ее получаете, и от региона. В Московской области и Москве справка будет одной из самых дорогих.