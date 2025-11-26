Завершение автоматического продления прав: как в 2026 году получить водительское удостоверение

Когда менять водительские права

Фото - © РИА Новости

В России водительские права выдаются на 10 лет. Когда этот срок истекает, документ нужно поменять, то есть получить новый. При этом сдавать экзамен нужно только при получении прав впервые: законопослушным водителям, которые не меняют категорию вождения, сдавать экзамен повторно не нужно. Не нужно этого делать и при потере прав или смене личных данных. Но если вы получаете еще одну категорию, были лишены водительских прав или являетесь иностранным гражданином, то нужно будет сначала сдать экзамен в ГИБДД.

С апреля 2022 года до конца 2025 года действует автоматические продление водительских прав. То есть если срок действия прав истек в период с 2022 по 2025 год, то они автоматически считаются действительными еще три года. Никаких дополнительных действий для продления совершать не нужно. Продление действует один раз, если права закончились в мае 2022, то новые нужно было получить уже в мае 2025.

То есть если срок действия прав завершается в декабре 2025 года, то они будут действительны до 2028 года. А вот если срок заканчивается в январе 2026 года и позже, то никакого продления уже не будет и права нужно менять сразу. Езда с просроченными правами грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.