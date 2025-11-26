Завершение автоматического продления прав: как в 2026 году получить водительское удостоверение

Фото - © РИА Новости

В материале РИАМО читайте о том, что изменится в получении водительских прав с 1 января 2026 года, как их нужно получать и нужно ли сдавать дополнительный экзамен.

Когда менять водительские права

Фото - © РИА Новости

В России водительские права выдаются на 10 лет. Когда этот срок истекает, документ нужно поменять, то есть получить новый. При этом сдавать экзамен нужно только при получении прав впервые: законопослушным водителям, которые не меняют категорию вождения, сдавать экзамен повторно не нужно. Не нужно этого делать и при потере прав или смене личных данных. Но если вы получаете еще одну категорию, были лишены водительских прав или являетесь иностранным гражданином, то нужно будет сначала сдать экзамен в ГИБДД.

С апреля 2022 года до конца 2025 года действует автоматические продление водительских прав. То есть если срок действия прав истек в период с 2022 по 2025 год, то они автоматически считаются действительными еще три года. Никаких дополнительных действий для продления совершать не нужно. Продление действует один раз, если права закончились в мае 2022, то новые нужно было получить уже в мае 2025.

То есть если срок действия прав завершается в декабре 2025 года, то они будут действительны до 2028 года. А вот если срок заканчивается в январе 2026 года и позже, то никакого продления уже не будет и права нужно менять сразу. Езда с просроченными правами грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

Какие документы нужны для замены прав

Фото - © РИА Новости

Чтобы заменить права, нужны будут:

  • паспорт гражданина РФ;
  • старое водительское удостоверение;
  • медицинская справка по форме 003-В/у.

В других случаях справка необязательна, но с ней новые права выдадут на 10 лет, а без нее — до конца срока действия предыдущих. Например, если человек потерял права, которые получил 3 года назад, новые без справки ему выдадут на 7 лет.

Если изменились персональные данные водителя, нужно поменять и другие документы. Например, полис ОСАГО, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации (СТС).

Как поменять водительское удостоверение в 2026 году: пошаговая инструкция

Фото - © РИА Новости

  1. Получить медицинскую справку по форме 003-В/у. Получить ее можно в любой аккредитованной для этого клинике, обычно государственной, либо частной, которая уполномочена выдавать такие документы. В поликлинике водитель проходит основную часть обследований и посещает врачей —  терапевта, офтальмолога, при необходимости невролога, отоларинголога и специалиста ЭЭГ. Если всех врачей можно пройти в любой поликлинике, то нарколога и психиатра посетить нужно только по месту регистрации или временного пребывания. Необходимо записаться на прием, оплатить его и посетить врачей, которые проверят базы данных, проведут беседу и выдадут заключение.

    Справка действительна в течение года. Медсправка нужна только при истечении срока действия прав, если водитель был лишен права управления или меняет категорию вождения. При утере прав или изменении личных данных справка не потребуется.
  2. Оплатить госпошлину перед посещением ГИБДД или МФЦ.
  3. Подать заявление на замену водительских прав. Проще всего сделать это на портале «Госуслуг». Нужно будет ввести паспортные данные, информацию о старых правах и номер полученной справки. Там же можно будет записаться на прием в ГИБДД и оплатить госпошлину.
  4. Посетить ГИБДД в назначенное время. С собой необходимо иметь оригиналы документов. Вас сфотографируют и сразу выдадут новые права. Если подавать заявление в ГИБДД, то получить права тоже можно в тот же день. При обращении в МФЦ срок получения новых прав может затянуться до 15 дней.

Во сколько обойдется замена прав

Фото - © РИА Новости

Стоимость новых прав после истечения срока действия варьируется от 6500 до 11 тысяч рублей. В стоимость входит госпошлина, которая фиксированная и составляет 4 тысячи рублей, и медицинская справка, цена которой варьируется от 2500 до 6500 рублей. Стоимость справки зависит от клиники, в которой вы ее получаете, и от региона. В Московской области и Москве справка будет одной из самых дорогих.