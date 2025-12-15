Встретить с огоньком: как правильно выбирать и запускать фейерверки на Новый год

Подробности о том, как правильно выбирать и запускать фейерверки на Новый год, читайте в материале РИАМО.

Где лучше всего покупать пиротехнику на Новый год Фото - © Медиасток.рф Пиротехнику лучше всегда приобретать в специализированных магазинах, которые имеют лицензию на продажу пиротехнических изделий и лицензии на каждый вид продаваемой пиротехники, говорит в беседе с РИАМО руководитель огненного и пиротехнического шоу «Юнайк шоу» (Санкт-Петербург) Мари Кожевникова. «Не рекомендую приобретать пиротехнику на маркетплейсах: одно дело, если вам довезли разбитую бутылочку, потому что курьеры отнеслись халатно к доставке хрупкого товара, другое дело — отсутствие бережной доставки по отношению к пиротехнике, которая может взорваться и принести много бед», — отмечает эксперт. Если же вы все решили приобрести пиротехнику на маркетплейсах, лучше всего сделать выбор в пользу проверенных продавцов на крупных площадках, где селлеры проходят обязательную модерацию, дополняет директор направления DIY, товаров для дома и автотоваров Мегамаркета Илья Прокофьев. При покупке важно обращать внимание на рейтинг, реальные отзывы с фото и видео, а также на срок работы продавца на площадке. Подробное описание товара, фото маркировки и корректно указанные характеристики обычно говорят о добросовестном продавце. А вот слишком низкая цена — скорее причина проявить осторожность, чем повод для экономии.

На что обратить внимание при выборе фейерверков Фото - © Руслан Кривобок/РИА Новости Первое, на что стоит обратить внимание, — это маркировка. Необходимо, чтобы на упаковке были указаны реквизиты производителя, срок годности, класс опасности и инструкция на русском языке, говорит Илья Прокофьев. Текст должен быть четким и непротиворечивым: если указаны безопасная зона или рекомендуемое расстояние, важно, чтобы эти данные совпадали во всех частях описания. Целостность упаковки — еще один важный показатель: коробка не должна быть поврежденной, влажной или покрытой темным налетом, а при легком встряхивании внутри ничего не должно болтаться. «Комплектация изделия обязана быть полной: все элементы на месте, а фейерверк легко собирается и приводится в рабочее состояние без дополнительных инструментов», — отмечает собеседник РИАМО. По словам Ильи Прокофьева, безопасность пиротехники подтверждается сертификатом соответствия ТР ТС 006/2011. Покупатель имеет право запросить у продавца копию документа с печатью, а затем сверить данные — название товара и производитель на сертификате должны совпадать с маркировкой на коробке. При этом большинство пиротехники, представленной в России, произведено в Китае, что абсолютно нормально. Важна не страна происхождения, а соблюдение стандартов и наличие всех документов, подчеркивает эксперт.

От покупки какой пиротехники стоит воздержаться Фото - © Павел Лисицын/РИА Новости Готовясь к празднованию Нового года, стоит воздержаться от покупки любых пиротехнических изделий неизвестного происхождения без маркировки, инструкции и документов, говорит в беседе с РИАМО основатель интернет-магазина пиротехники «Феерия.ру» Игорь Язев. Опаснее всего салюты и ракеты, которые продаются на стихийных точках или площадках, где отсутствует контроль. «Кроме того, не стоит покупать пиротехнику с поврежденным корпусом, замятыми углами, влажной упаковкой. Такие изделия могут вести себя непредсказуемо», — предупреждает эксперт. При выборе пиротехники всегда учитывайте, что чем мощнее калибр, тем выше и мощнее будут залпы, напоминает Мари Кожевникова. Если у вас нет подходящей локации для запуска больших коробок салюта, ограничьтесь небольшими фонтанами и бенгальскими огнями.

Где и когда можно запускать фейерверки Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Как бы вам ни хотелось порадовать своих близких вблизи дома невероятнейшими фейерверками, а потом пойти вместе с родными праздновать дальше, не запускайте пиротехнику рядом с домами, машинами, заводами и фермами, говорит Мари Кожевникова. Безусловно, очень хочется, чтобы близкие оценили ваш подарок, но выезжайте с салютами в пустынные поля, где нет лесов, линий электропередач и сухой листвы. Будет и красиво, и все будут в безопасности, и залпы на чистом небе будут выглядеть насыщеннее. «Даже маленькая искра, залетевшая в окно жилого дома, может спровоцировать моментальное возгорание, которое просто нереально потушить. А в квартире могут быть маленькие дети», — отмечает собеседница РИАМО. Место для фейерверков должно быть открытым и находиться не менее чем в 30–50 метрах от домов, автомобилей и линий электропередач, дополняет Илья Прокофьев. При этом в ветреную погоду салют лучше перенести на другой день. Что касается времени, в Москве и области бытовые фейерверки разрешено запускать в Новый год, в период праздничных мероприятий и в часы, не нарушающие общественный порядок, отмечает Игорь Язев. Однако важно помнить: правила запуска регулируются местными актами, и запрещенные зоны остаются запрещенными в любое время суток.

Как правильно использовать пиротехнику Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори Пиротехнические изделия необходимо надежно фиксировать — вкопать в снег или землю либо придавить камнями, говорит Илья Прокофьев. Домашние животные тяжело переносят громкие звуки, поэтому их лучше оставить дома в спокойной обстановке, а перед запуском убедиться, что рядом нет посторонних животных. «Инструкцию необходимо прочитать заранее. Фитиль поджигают на вытянутой руке и сразу отходят на безопасное расстояние. Запуск должен осуществлять взрослый человек, готовый строго соблюдать правила безопасности», — предупреждает собеседник РИАМО. Если изделие не сработало, подходить к нему нельзя минимум 15–20 минут. Затем фейерверк нужно обезвредить — залить водой, оставить на пару часов и выбросить как бытовой мусор. В случае возгорания необходимо звонить 101 или 112; самостоятельно тушить огонь допустимо только на ранней стадии и если человек уверен в своих силах, отмечает Илья Прокофьев. «Самые частые ошибки при использовании пиротехники ― это запуск в нетрезвом виде, поджигание фитиля над корпусом изделия, попытка перезапустить несработавший заряд, выбор неправильной площадки и запуск с нестабильных поверхностей (с рук, машин и крыш)», — говорит Игорь Язев. Грамотный подход к покупке и использованию пиротехники делает праздник не только красивым, но и безопасным. Именно внимание к деталям и соблюдение правил позволяют наслаждаться фейерверками без риска для себя и окружающих, заключает Илья Прокофьев.