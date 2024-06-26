Всмятку, вкрутую, в мешочке: как и сколько варить яйца

Как сварить яйца вкрутую

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Прежде всего надо достать яйца из холодильника и оставить их при комнатной температуре примерно на час, чтобы скорлупа при варке не треснула. Далее можно варить любым из способов ниже.

Способ 1: Выложите необходимое количество яиц в кастрюлю и залейте холодной водой — так, чтобы вода полностью покрывала яйца и над ними оставалось хотя бы пара сантиметров воды. Добавьте столовую ложку соли, доведите воду до кипения и оставьте варить на небольшом огне в течение 10 минут.

Способ 2: Положите яйца в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте соль и затем накройте кастрюлю крышкой. Доведите воду до кипения на среднем огне, затем выключите плиту. Кастрюлю при этом убирать и открывать не надо. Оставьте яйца в таком виде на 15-20 минут.

Способ 3: Вскипятите подсоленную воду и аккуратно погрузите в нее яйца с помощью шумовки или ложки. Варить нужно 10 минут.