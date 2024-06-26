Всмятку, вкрутую, в мешочке: как и сколько варить яйца
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В материале РИАМО инструкция на случай, если на завтрак или для какого-нибудь блюда понадобилось сварить яйца.
Как сварить яйца вкрутую
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Прежде всего надо достать яйца из холодильника и оставить их при комнатной температуре примерно на час, чтобы скорлупа при варке не треснула. Далее можно варить любым из способов ниже.
Способ 1: Выложите необходимое количество яиц в кастрюлю и залейте холодной водой — так, чтобы вода полностью покрывала яйца и над ними оставалось хотя бы пара сантиметров воды. Добавьте столовую ложку соли, доведите воду до кипения и оставьте варить на небольшом огне в течение 10 минут.
Способ 2: Положите яйца в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте соль и затем накройте кастрюлю крышкой. Доведите воду до кипения на среднем огне, затем выключите плиту. Кастрюлю при этом убирать и открывать не надо. Оставьте яйца в таком виде на 15-20 минут.
Способ 3: Вскипятите подсоленную воду и аккуратно погрузите в нее яйца с помощью шумовки или ложки. Варить нужно 10 минут.
Как сварить яйцо всмятку
Яйцо всмятку имеет жидкий желток и не очень твердый белок –в зависимости от того, сколько времени отвести на варку. Имейте в виду, что для такой варки подходят только свежие яйца.
Приготовить такое яйцо очень просто: вскипятите подсоленную воду и опустите в нее с помощью ложки или шумовки яйцо на 2 минуты. В таком случае у вас получится яйцо с жидкими белком и желтком.
Если проварить яйцо 3 минуты — желток будет жидким, а белок — чуть более твердым.
Как сварить яйцо в мешочек
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При такой варке желток остается жидким, а белок — твердым.
Способ 1: Положите яйца в кастрюлю, залейте холодной водой и подсолите. После закипания воды варить их надо в течение 4 минут.
Способ 2: Вскипятите подсоленную воду и аккуратно опустите в нее с помощью шумовки яйца. Готовьте 5-6 минут.
Как варить перепелиные яйца
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Перепелиные яйца варятся точно так же, как и куриные, однако меняется только время приготовления.
- Вскипятите воду в кастрюле и немного затем уменьшите температуру, чтобы яйца не покрылись трещинами.
- Опустите яйца с помощью шумовки в воду.
- Для яиц всмятку потребуется 2 минуты, для яиц в мешочек — 3, а для варки вкрутую — 3,5.
- После варки желательно поместить яйца в миску с холодной водой — так они быстрее остынут и легче будут чиститься.