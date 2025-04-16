Вредные и безопасные пищевые добавки: чем можно и нельзя украшать пасхальные яйца и куличи

В материале РИАМО читайте о том, как правильно украшать яйца и куличи на Пасху и какие добавки и красители лучше не использовать.

Чем красить яйца без вреда для здоровья

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Классический способ покрасить яйца – сварить с луковой шелухой или с чаем каркаде, или с любым другим природным красителем. Такие способы будут безопасны. При варке яиц в луковой шелухе получаются оттенки от светло-коричневого до насыщенного красного. Как раз красный считается традиционным цветом яиц, так как символизирует кровь Христа. Сегодня палитра пасхальных яиц разнообразна - вплоть до неоновых цветов.

Чай каркаде даст яйцам космический синий цвет. Если использовать нитки или обернуть тканью, то получатся разводы и разные оттенки. Яйца нужно не варить с чаем, а сначала сделать настой, а потом в нем подержать уже сваренные яйца в течение восьми часов.

Если подержать яйца в густом растворе куркумы, то получится яркий желтый цвет. Для такого способа подойдут только белые яйца. Более нежный желтый оттенок даст зеленый чай.

Также красить яйца можно краснокочанной капустой, вином, ягодами черники. Эти способы безвредны.

Как выбрать искусственный краситель для яиц на Пасху

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Если хочется больше разнообразия в цветах, то используйте пищевой краситель. И тут при выборе главное не купить яд в яркой упаковке. Красители — это добавки с маркировкой Е, принятые в международной классификации. Но эта буква не означает, что такие продукты нельзя употреблять - можно, но знайте, что покупаете и используете. Маркировкой Е снабжаются все красители – и синтетические, добываемые путем химического синтеза, и натуральные, получаемые из природных источников.

Врачи предупреждают, что искусственных красителей абсолютно безопасных нет, есть условно безопасные, употребление которых в небольших дозах не приносит вреда организму. Вредно их употреблять регулярно и в больших количествах.

Важно читать состав на этикетке. Так, добавки из списка Е102-Е133 более опасны и лучше их исключить из рациона. Например, Е102 (ярко-желтый) вызывает аллергию и гиперактивность у детей, Е110 (оранжево-желтый) провоцирует раздражительность, Е122 (красный) вызывает крапивницу, отеки, проблемы с дыханием, Е133 (ярко-синий) иногда вызывает реакции у людей с астмой или непереносимостью аспирина.

Среди искусственных красителей лучше выбирать натуральные - кармин, который получают из кислоты, содержащейся в насекомых, куркумин, лютеин, который производится из водорослей, плодов деревьев и прочие.

Не стоит раскрашивать яйца фломастерами, гуашью или акварелью – эти краски не предназначены для употребления в пищу.

Пасхальные термоэтикетки: можно ли ими украшать яйца

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Термоэтикетки на яйца – удобный и быстрый способ украсить главное блюдо праздника. Окуните сваренное яйцо с этикеткой в горячую воду, и красивое расписное яйцо готово. Такие этикетки относительно безопасны, так как не проникают внутрь продукта, но важно выбирать этикетки, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Картинки лучше выбирать не слишком яркие, а размер этикеток должен соответствовать размеру яиц. Упаковку выбирайте без порезов с полной и читаемой инструкцией.

Чем украшать куличи

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Куличи, как и яйца, принято украшать. При покупке важно обратить внимание на сроки годности, состав – он должен быть максимально натуральным, и на количество посыпки – ее не должно быть слишком много.

Кондитерскую посыпку делают из сахара с добавлением муки и пищевых красителей. Пищевые красители добавляются те же, что и в красители для яиц. Всякая посыпка съедобна, ее нельзя съесть в опасном для организма количестве. В состав входят сахар, масло, мука, загуститель и пищевой краситель. Важно обратить внимание на срок годности: у просроченной посыпки прогорклый привкус и затхлый запах, помимо плохого внешнего вида. Фасовка посыпки должна быть герметичной, пакетики лучше выбирать прозрачные, чтобы было сразу видно качество. Хранить лучше вдали от солнечных лучей, влаги и отопительных элементов, иначе она потеряет свой вид.

Украсить кулич, приготовленный вручную, можно пудрой с трафаретами в форме креста или букв ХВ. Используйте белковую глазурь из яичных белков и сахара. Украсить можно ягодами, сухофруктами, орехами, шоколадом, сладкими соусами. Есть кондитерские посыпки, которые сделают праздничное блюдо ярким.

Не стоит украшать куличи перьями, пластиковыми гнездышками и несъедобными вещами.

Что нельзя использовать в украшениях яиц и куличей на Пасху

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Священники предупреждают, что не стоит при украшении яиц и куличей увлекаться веселыми картинками. Можно использовать детские, но они должны быть сдержанными. Есть образы, которые не нужно использовать для украшения яиц. К таким относятся термонаклейки с изображениями икон, Господа, божьей матери, святых или креста христова. Это священно для христиан, а когда раскрашенное таким образом яйцо чистится, то подразумевается, что скорлупа отправится в мусор. Таким образом произойдет попрание священных символов, что недопустимо.

Достаточно букв ХВ, нейтральных рисунков, разноцветных или красных яиц.