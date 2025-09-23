Вешенки, рыжики и маслята: какие грибы собирать в октябре в лесах Подмосковья

Как собирать грибы в октябре

Фото - © Elena Kotova / Фотобанк Лори

Октябрь уже довольно прохладный месяц в средней полосе России, порой уже в начале этого месяца бывают заморозки. Поэтому в лесу уже сложно найти богатый урожай грибов, растущих при теплой и влажной погоде. Но октябрь хорош тем, что червивых грибов уже практически нет, все еще можно найти устойчивые к прохладной погоде виды и сделать заготовки на зиму.

Миколог Максим Дьяков уверен, что в этом сезоне собирать грибы можно вплоть до первых заморозков. Стоит обращать внимание на погоду – на урожае грибов сказывается и засушливая погода.

Искать грибы в октябре лучше в светлых прогреваемых осенним солнцем лесах, на опушках и в сосновых молодняках. В густых чащах холоднее, и грибов там уже, скорее всего, нет или крайне мало. Кроме того, если перепады температур будут слишком сильными, то в лесах останутся только самые стойкие виды грибов, к которым относятся и ядовитые. Поэтому во время октябрьской тихой охоты стоит быть особенно внимательными к тому, что вы кладете в корзину.