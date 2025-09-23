Вешенки, рыжики и маслята: какие грибы собирать в октябре в лесах Подмосковья
Фото - © Дмитрий Киселёв / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем, какие грибы можно найти в лесах Московской области в октябре, как их выбирать и заготавливать.
Как собирать грибы в октябре
Фото - © Elena Kotova / Фотобанк Лори
Октябрь уже довольно прохладный месяц в средней полосе России, порой уже в начале этого месяца бывают заморозки. Поэтому в лесу уже сложно найти богатый урожай грибов, растущих при теплой и влажной погоде. Но октябрь хорош тем, что червивых грибов уже практически нет, все еще можно найти устойчивые к прохладной погоде виды и сделать заготовки на зиму.
Миколог Максим Дьяков уверен, что в этом сезоне собирать грибы можно вплоть до первых заморозков. Стоит обращать внимание на погоду – на урожае грибов сказывается и засушливая погода.
Искать грибы в октябре лучше в светлых прогреваемых осенним солнцем лесах, на опушках и в сосновых молодняках. В густых чащах холоднее, и грибов там уже, скорее всего, нет или крайне мало. Кроме того, если перепады температур будут слишком сильными, то в лесах останутся только самые стойкие виды грибов, к которым относятся и ядовитые. Поэтому во время октябрьской тихой охоты стоит быть особенно внимательными к тому, что вы кладете в корзину.
Какие грибы можно собирать в октябре
Фото - © Наталья Крупская / Фотобанк Лори
В октябре в лесах Подмосковья в большом количестве идут маслята, рыжики и моховики, вешенки, встречаются грузди, все еще есть белые грибы, подосиновики, подберезовики и множество осенних опят, среди которых есть ложные – нужно быть внимательными.
- Благородные белые грибы встретить в октябре удастся не так часто, но тем не менее их вегетационный период продолжается в хвойных лесах, там, где есть мох и ягельник. За белыми придется ехать далеко от Москвы, скорее всего, в соседние области. Опытный грибник Татьяна Герасименко говорит, что белый гриб даже после холодов может восстановить свой рост. Например, если ударят заморозки, а потом начнется потепление, грибы продолжат расти и не потеряют своих питательных свойств.
- Подберезовики и подосиновики можно найти в смешанных лесах. Эти грибы тоже растут до самых холодов, грибники рассказывают, что подосиновики можно найти даже тогда, когда на лужах появляется первый лед.
- Теплый сентябрь благотворно повлиял на урожай лисичек, и, скорее всего, последних рыжих красавиц можно будет отыскать в дубравах и смешанных лесах до середины октября.
- Рядовки – грибы очень разные по форме и цвету, встречаются не только в октябре, но и в ноябре и даже в декабре. Они растут в смешанных лесах и в опавшей хвое. Грибов этого семейства очень много, и собирать их лучше только вместе с опытными грибниками, иначе есть риск собрать несъедобные и ядовитые виды. Рядовку очень любят те, кто делает соленья. Эти грибы растут группами (рядами, отсюда и название, ред.), имеют разные названия, цвета и формы.
- А вот вешенки спутать с другими грибами очень сложно – они растут семьями на поваленных деревьях и пнях в смешанных и хвойных лесах с сентября по декабрь. Эти грибы богаты белком и имеют низкую калорийность, их можно варить, жарить и мариновать.
- Осенние холода не страшны для рыжиков. Они растут среди сосен и елей, в основном там, где летом росли маслята. Эти грибы из семейства сыроежковых и по внешнему виду похожи на сыроежки, но имеют оранжево-красный окрас, из-за чего и получили свое название. Оранжевые и шляпки грибов, и ножки, и млечный сок, который выделяет мякоть.
- Осенняя тихая охота не обходится без осенних опят, которые растут на поваленных деревьях лиственничных пород и старых пнях. Они могут расти вплоть до конца октября. Ну а потом пойдут зимние виды этих грибов.
Как собирать грибы: советы для неопытных грибников
Фото - © Дмитрий Цветков / Фотобанк Лори
Первое и самое главное правило грибника – не знаешь, что за гриб, не бери его. Ему следуют все: и опытные охотники, и только начинающие. Неопытным грибникам стоит начинать свой путь в тихой охоте в компании с опытными коллегами, которые подскажут, где искать грибы, какие собирать, как одеваться в лес и что с собой брать.
Ходить в лес в принципе не стоит в одиночестве – высок риск заблудиться, а в компании и паники будет меньше, и шансов выбраться из леса больше. Одеваться важно по погоде и всегда носить закрытую одежду и высокие сапоги. Брать с собой воду, перекус и работающие гаджеты. Можно закачать в телефон грибную энциклопедию, а после сбора на форумах посоветоваться с опытными охотниками, если есть сомнения в собранном урожае. На таких форумах по фото вам помогут определить, что за гриб вы нашли.
Как заготавливать осенние грибы
Фото - © Юрий Анатольевич Ложкин / Фотобанк Лори
Перед заготовкой любые грибы нужно обязательно почистить и отварить. Самый простой способ заготовки – заморозка. Лучше сделать порционные пакеты, чтобы размораживать только те грибы, которые собираетесь готовить. Повторно грибы лучше не замораживать.
Грузди и рыжики прекрасно подойдут для засолки, опята часто маринуют, белые, подосиновики и подберезовики хорошо засушить. Очень внимательно нужно отнестись к маринованию грибов, чтобы избежать тяжелых последствий, например, ботулизма. Перед маринованием грибы нужно тщательно помыть, очистить от грязи и земли, отварить, использовать только хорошо простерилизованные банки и не мариновать испорченные грибы или давно собранные. Не стоит употреблять в пищу маринованные грибы из вздутых банок или с мутным маринадом. Если качество грибов вызывает сомнение, то банку лучше вообще выбросить и не подвергать опасности себя и близких.