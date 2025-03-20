Весенний призыв – 2025: сроки, изменения и штрафы для призывников

В материале РИАМО рассказываем, как в 2025 году пройдет весенний призыв и что изменится.

Сроки и возраст весеннего призыва 2025 Фото - © Медиасток.рф Весенний призыв проводится с 1 апреля до 15 июля, жителей Крайнего Севера призовут с 1 мая. В армию призовут молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. С 1 января 2024 года в России повышен призывной возраст. Под призыв не попадут те, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года. С 21 января специалисты сферы IT могут подавать заявления на отсрочку на портале «Госуслуг». С 1 апреля в военных комиссариатах начинаются медкомиссии, а первые повестки призывники начинают получать уже в начале марта. По повесткам граждане получают направления на сдачу анализов для военкомата и повестку на медкомиссию.

Что может измениться в правилах призыва в 2025 году Фото - © Медиасток.рф 27 января правительство РФ поддержало законопроект, который предусматривает возможность допризыва и сокращает количество должностных лиц, ответственных за призыв. Так, новый закон предусматривает случаи, когда гражданина призвали на срочную службу, но не отправили в войска сразу. В этом случае его смогут призвать в следующие призывные кампании в течение года. То есть категории годности будут действовать в течение года, а не отменяться сразу после призыва. Кроме того, предусмотрены возможности создавать в городах федерального значения и в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах только одну призывную комиссию. Планируется сократить число должностных лиц, ответственных за призыв. В частности, это касается врачей, которые привлекаются для медосвидетельствования призывников. Это должно снизить требования к оборудованию и повысить уровень организации призыва. Инициатива была подготовлена председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и предполагает внесение изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе». Законопроект был поддержан правительством.

Как работает электронный реестр повесток в 2025 году Фото - © Медиасток.рф В осенний призыв электронный реестр повесток запустили в тестовом режиме, в 2025 году сайт также продолжает работать в тестовом режиме на территории нескольких регионов: в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл. Цифровой ресурс позволит автоматически формировать, а также хранить данные обо всех отправленных призывнику бумажных повестках и их электронных копиях. Всего в реестре будет около 50 видов данных призывников, такие как паспортные данные, сведения о здоровье, отсрочки от призыва, электронные повестки, явки (или неявки) в военкомат, жалобы и данные по обжалованию решений. Повестка будет считаться автоматически врученной спустя неделю со дня ее размещения в реестре. Уведомление об этом появится в кабинете призывника на «Госуслугах». При этом документ по-прежнему будет дублироваться бумажным вариантом – такие вызовы будут отправляться почтой заказным письмом. В адрес организаций повестки по-прежнему будут отправлять только в бумажном виде. Повестка в любом случае будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре.

Штрафы для призывников в 2025 году Фото - © Медиасток.рф Призывников будут штрафовать за нарушения. Так, за неявку в военкомат по повестке могут взыскать от 10 до 30 тысяч рублей. Если не сообщить в военкомат об изменении семейного положения, места работы или учебы, образования, переезде на новое место жительства, придется заплатить от одной до пяти тысяч рублей. Оштрафуют призывников за несообщение о выезде из России на срок более полугода на сумму от пяти до 15 тысяч рублей. Если призывник без уведомления покинет место жительства на срок более двух месяцев, его ожидает штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а за уклонение от медкомиссии – от 15 до 25 тысяч рублей.

Кому положена отсрочка от армии в 2025 году Фото - © Медиасток.рф По закону отсрочка от армии положена: Лицам, временно признанным негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до одного года.

Гражданам, осуществляющим уход за близкими родственниками при определенных условиях.

Одиноким отцам, а также отцам двух и более детей и отцам детей-инвалидов до трех лет.

Мужьям женщин, находящихся на 22-й неделе беременности и позже с ожиданием второго ребенка.

Лицам, принятым на работу в определенные государственные учреждения после получения высшего образования.

Кандидатам и избранным депутатам различных уровней или главам муниципалитетов на период их полномочий.

Студентам и аспирантам дневных форм обучения в аккредитованных учебных заведениях на время учебы.

Вынужденным переселенцам и беженцам на определенные сроки с момента регистрации соответствующих заявлений.

Кому положено освобождение от службы в армии в 2025 году Фото - © Медиасток.рф Освобождены от призыва по закону: Лица, признанные негодными или ограниченно годными к службе по медицинским показаниям.

Граждане, которые уже проходили военную службу на территории России.

Лица, проходившие альтернативную гражданскую службу.

Граждане, служившие в вооруженных силах других стран, если это предусмотрено международными соглашениями России.

Кандидаты и доктора наук.

Лица, находящиеся под следствием.

Граждане с судимостью за тяжкие преступления.

Лица, отбывающие наказание по уголовному законодательству.

Близкие родственники военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.