Цвет, стук и хвостик: как правильно выбрать спелый и сладкий арбуз

Присмотреться к цвету арбуза Фото - © Медиасток.рф При выборе арбуза самое главное – попытаться понять его качество. Правильный плод внешне будет свежим, целым и чистым. По мере созревания корочка арбуза должна становиться матовой. Если плод принадлежит к полосатому сорту, то полосы в процессе созревания становятся более яркими и четкими, и это может свидетельствовать о спелости ягоды. Также обратите внимание на земляное пятно – место, на котором арбуз лежал на земле, пока созревал. Поскольку туда не поступал солнечный свет, то не вырабатывался и хлорофилл (он окрашивает плод в зеленый цвет). Поэтому пятно должно быть в идеале ярко-желтого цвета, и чем ярче – тем лучше. Это значит, что плод собрали вовремя и он получил достаточно тепла и солнца. Кроме того, такое пятно на всем арбузе должно быть только одно. Стоит отметить, что сам окрас коры арбуза не очень влияет на вкус. Вкус зависит преимущественно от условий выращивания, поэтому, например, астраханские (которые в полоску) будут более сладкими, чем те, что росли в других регионах.

Постучать по корке Фото - © Сергей Рыжов / Фотобанк Лори Многие в детстве наблюдали, как взрослые при выборе арбуза стучат по корке арбуза, и удивлялись, неужели это реально помогает выявить качественный арбуз. На самом деле стук действительно может отсеять плохие арбузы. Спелый вкусный арбуз будет издавать звук не глухой и не звонкий, а что-то среднее между ними. Звук будет гулким, похожим на вибрацию. Если вы слышите глухой звук, это значит, что арбуз давно перезрел и полон воды, а звонкий будет свидетельствовать о том, что арбуз рано собрали, он недозрелый. Стучать по арбузу можно пальцем или ладонью.

Оценить хвостик арбуза Фото - © Медиасток.рф Часто можно увидеть мнение, что стоит отдавать предпочтение тому арбузу, у которого хвостик не сухой, однако это не совсем верно. Хвостик может быть сухой, это нормально. Пока плод доезжает до места продажи, хвостик вполне может высохнуть, «свежим» он остается всего лишь 3-4 дня. Поэтому самое главное правило при оценивании хвостика – чтобы он был зеленым. В таком случае арбуз надо брать не раздумывая, это гарантия того, что ягода была сорвана совсем недавно и она отличного качества.

Не сжимать арбуз Сжатие арбуза – еще один метод оценивания спелости. Считается, что спелый арбуз при надавливании издает характерный треск. Однако такой метод скорее введет в заблуждение, нежели поможет. Арбуз, скорее всего, хрустнет всего лишь один раз – при транспортировке. Повторное же сжатие ни к чему не приведет. Фото - © Медиасток.рф

Оценить размер арбуза и его вес Фото - © Медиасток.рф Есть удивительная взаимосвязь между внешним видом арбуза и его настоящим весом. Спелый арбуз, как правило, выглядит так, словно он весит намного тяжелее, чем он есть на самом деле. Правильный размер арбуза можно определить, только зная его сорт. Есть такие сорта, где средний плод весит порядка 5 кг, а есть такие, где бывают арбузы и по 20 кг. Выбирать лучше всего средние по размеру арбузы. Слишком крупные могут оказаться переспелыми, а слишком маленькие – недозревшими.

Учитывать сезон Фото - © Unsplash.com Арбузам требуется обилие тепла и света. В России бахчевые начинают сажать только в мае, а собирать – начиная с середины июля или в августе. Таким образом, самыми вкусными арбузами можно лакомиться до середины сентября. А вне сезона (поздней осенью, зимой и весной) плоды, скорее всего, уже не будут такими сладкими и вкусными.

Обратить внимание на трещины и проколы в корке Фото - © Unsplash.com Обращайте внимание, чтобы на корке арбуза не было большого количества дефектов: побитостей, рубцов, трещин. Качество арбуза сохраняется тогда, когда общая площадь повреждений внешнего вида, вызванных транспортировкой, не превышает одной восьмой части поверхности плода. Поэтому небольших побитостей бояться не стоит – арбуз все-таки доставляли до места продажи. Не нужно искать также места «уколов», через которые в арбуз накачали нитраты. Если бы в арбузе появился такой прокол, то арбуз быстро бы сгнил, а ни одному продавцу такое не нужно.